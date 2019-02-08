Шымкентские судьи вот уже второй месяц изучают латиницу. Раз в неделю служители Фемиды учат буквы и пишут диктанты.

Судья с двадцадилетним стажем Абинур Карабаев признается, что вновь почувствовал себя школьником. Всю жизнь он писал на кириллице, теперь он учит новый алфавит.

«Уже второй месяц изучаем, очень доступно объясняют, есть очень много материалов, видеозаписей, как надо писать правильно. В принципе мы уже довольно бегло можем писать, иногда пишем с ошибками. На казахском языке пишу, а здесь мы перешли сразу на латиницу, потом переводишь в этом трудность. Сейчас хотим уделить внимание грамотному составлению судебных актов, чтобы в дальнейшем, когда перейдем в 2020 году на латиницу, мы были готовы к этому», — делится Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента.

Вместе с Абинуром Карабаевым латиницу изучают еще десятки судей. В будущем все делопроизводство в судах перейдет на новый алфавит. В центре изучения языков Шымкента отмечают, что горожане стали чаще обращаться за помощью в изучении не только латиницы, но и иностранных языков. Теперь намного больше людей понимает, что быть полиглотом — это не только модно, но и необходимо. К примеру, Марат Оразметов недавно взялся изучать английский язык. Он работает в театре юмора и сатиры. По словам мужчины, когда в Шымкент из-за границы приезжают его коллеги, люди искусства, он не может общаться с ними без переводчика.

«В наш театр приезжают различные иностранные гости, и нам иногда нужно объяснить о чем наш спектакль и рассказать историю своей страны. Вот, теперь и я начал изучать английский, ведь начать учиться никогда не поздно!» — говорит Марат Оразметов заместитель директора театра Юмора и Сатиры.

В Шымкенте большой спрос на изучение казахского и английского языков. Это требование времени, — говорит директор центра обучения языкам Нурила Жуманова. Казахский язык на юге страны всегда доминировал, теперь его хотят те, для ого казахский язык не является родным. А английский необходим для шымкентцев для работы с иностранцами, общения с ними, и конечно для путешествий.

«Наш центр бесплатно обучает всех желающих казахскому, русскому и английскому языку. К нам приходят учиться люди абсолютно разного возраста и профессий. Это может быть и студент, и пенсионер, швея или врач. Кроме языков, сейчас проводится обучение латинской графике, начали с судебных работников. Для эффективности наши учителя ездят сами в учреждения и там преподают. Чтобы сотрудники обучались, не отрываясь от работы. Кроме того, мы постоянно работаем над повышением квалификации своих учителей», — поясняет Нурила Жуманова, директор центра обучения языкам г. Шымкента.

Студентка Татьяна Компанцова свободно разговаривает на казахском языке. Говорит, что выучила его, так как сильно хотела понимать значение казахских пословиц и поговорок. Теперь она с удоволсьвтием общается и даже дискутирует с друзьями на государственном языке.

В Казахстане вот уже несколько лет реализуется программа трехъязычия. Как показывает практика, казахстанцев не надо заставлять учить языки. Многие и без того понимают, что чем больше языков знаешь, тем больше шансы удачно утсроиться в жизни. Что касается латиницы, до 2025 года казахский алфавит должен перейти на латинскую графику.