Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 14 ноября 2018 года с 11:00 до 11:30 часов проводит по республике «ОБЩЕНАРОДНЫЙ ДИКТАНТ» на основе латинской графики.

Цель мероприятия – пропаганда нового казахского алфавита, привитие навыков практического усвоения казахского алфавита на латинице.

Диктант проводится в специально отведенных местах и на сайтах emle.kz, tilalemi.kz, также можно написать диктант прослушав текст в прямом эфире на радиостанциях «Шалкар» и «Қазақ радиосы».

О ходе общенародного диктанта организуются прямые репортажи по радио, телевидению, транслируются сообщения.

Необходимую информацию можно получить на сайтах emle.kz, tilalemi.kz.