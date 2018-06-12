В целях защиты казахстанских туристов, выезжающих за рубеж, изменяются схемы их страхования.

Предусматривается переход к обязательному страхованию имущественных интересов туристов. На туроператора возложена обязанность заключения договора обязательного страхования туриста, при этом установлено право выбора страховой организации. Определены страховые случаи и расходы, покрываемые при наступлении страховых случаев.

Одним из важных новшеств является внедрение онлайн-страхования. Цифровизация страховой отрасли позволит населению заключать договоры в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса. В перспективе отсутствие посредников повлечет снижение стоимости страховки.

«Законопроект предполагает введение нового вида страховых услуг – вмененного страхования. Расширяются полномочия страхового омбудсмана. Вводится ряд ограничительных мер, направленных на обеспечение доступности и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса», − отметили в пресс-службе.

На расширенном заседании комитета по финансам и бюджету сената рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг».

Законопроект направлен на создание эффективного механизма защиты прав потребителей финансовых услуг, обеспечение условий для развития фондового рынка, совершенствование и приведение действующего законодательства в соответствие с международной практикой.

Одним из важных новшеств является внедрение онлайн-страхования.

Законопроект передан на рассмотрение палаты.