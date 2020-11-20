Аналитики рынка недвижимости отмечают, что предложение по продаже квартир, домов и других объектов в Казахстане снижается, а вот стоимость квадратных метров — растёт.

Экспертам ещё предстоит выяснить причины этих тенденций, но одно можно сказать точно: в случае пожара современному казахстанскому домовладельцу придётся заплатить больше. Но только в том случае, если у него нет страховки. Страхование недвижимости, конечно, не гарантирует, что в вашей квартире не прорвёт трубы, не замкнёт проводка, или с горы возле вашего коттеджа не сойдёт сель. Но страховой полис гарантирует, что вы получите денежную компенсацию убытков во всех этих случаях и в ряде других.

Противники страхования часто объясняют свою позицию высокой стоимостью страхования. Однако многие страховые компании предусматривают возможность лимитированных пакетов с самостоятельным выбором рисков. В результате, цена спокойствия жильца может стартовать от 80 тенге в месяц.

Тем более, что застраховать квартиру может как владелец, так и арендатор, который не хочет беспокоиться о том, чем оплачивать ремонт в случае потопа.

Страховщики предлагают полис на случай пожара или взрыва, удара молнии или стихийного бедствия, затопления водой или противоправных действий третьих лиц. И, кстати, вы можете застраховаться, как на случай того, что соседи зальют вас, так и на то, что вы устроите потоп нижнему этажу.

Застраховать квартиру можно на сумму от 75 тыс. до 3 млн тенге.

Чтобы оформить полис, не обязательно куда-то ехать. Достаточно просчитать стоимость страхования на калькуляторе по ссылке. После определения подходящей стоимости и страхового продукта, нужно провести оплату банковской картой и получить полис на почту или на телефон.

Все вышеперечисленные услуги доступны на сайте страховой компании «НОМАД Иншуранс».