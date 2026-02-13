В Казахстане намерены навести порядок в сфере страхования. Проект обновленных правил расширяет требования к работе с клиентами и условиям страховых услуг.

Цель — обязать страховщиков действовать добросовестно.

Страховые компании будут работать по новым правилам. Усиливаются требования к их взаимодействию с клиентами: условия страховых продуктов должны стать прозрачнее, а права потребителей лучше защищены. Вводятся единые правила раскрытия информации на всех этапах, от рекламы до оформления услуги.

Это должно снизить недобросовестные практики и сделать рынок прозрачней.

«Проектом вводятся новые элементы регулирования, ориентированные на развитие поведенческого надзора, включая закрепление принципов добросовестного поведения, требований к ответственному страхованию, предусматривающих предоставление на преддоговорной стадии ключевого информационного документа с основными условиями финансового продукта и проведение оценки его пригодности для потребителя», — проект постановления.

Профильные эксперты говорят, революционных изменений не грядет. Поправки уточняют и выравнивают отношения между страховой компанией и клиентом.

«Чтобы, скажем так, клиент не злоупотреблял своим правом и может быть, чтобы менеджеры и агенты страховых компаний не вводили клиента в заблуждение. Просто уточняются моменты, как компания должна выстраивать свои информационные сайты в офисы для того, чтобы максимально просто и доступно доводить до клиента информацию по страховому продукту», — Виталий Веревкин, председатель ассоциации страховщиков Казахстана.

Эксперты отмечают, что предлагаемые изменения назрели давно. Несмотря на регулирование, в сфере страхования сохраняется много проблем.

«Деятельность страховых компаний хоть и регулируются, но в целом очень много нареканий. Конечно, я не говорю про все, но в основном люди элементарно не могут добиться выплат страховых случаев. Волокита идёт. Потом страховая компания может открыться, а у него нет финансового фундамента», — Бекнур Кисиков, экономист.

При этом в ассоциации страховщиков заявляют об убыточности одной из услуг. Автострахование показало убыток более 110%. Основные причины — рост числа ДТП, увеличение смертности на дорогах и подорожание услуг станций техобслуживания. А значит, расценки, вероятнее всего, вырастут.

Эксперты предупреждают: если не пересматривать тарифы и коэффициенты риска, система может не выдержать нагрузки. В этом случае часть страховщиков может уйти с рынка, а число споров с клиентами вырасти, что в итоге ударит по автовладельцам.

«Я думаю, внедрить, если принцип справедливости, и автостраховании, не важно, страховании недвижимости. Поправки давно назрели, и требует, наверное, большого публичного обсуждения. Люди, которые аккуратно водят, должны платить меньше, чем те, которые водят неаккуратно. Человек пять раз был в ДТП за год, допустим, еще покупает и платит столько же, сколько я, там, 30-40 тысяч тенге», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение. Свои предложения и замечания казахстанцы могут оставить до 25 февраля на портале «Открытые НПА».