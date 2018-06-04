Работа по модернизации здания акимата Шымкента близится к завершению.

Работа в здании, которое не видело капитального ремонта на протяжении 57 лет, началась в июле прошлого года. Подрядчики полностью обновили инженерные коммуникации, основание, стены. При этом использовали только качественные современные материалы. Кроме того, это здание станет образцом использования зеленых технологий.

Напомним, что в здание бывшей областной администрации городской акимат переехал три года назад, когда областной перебрался в микрорайон Нурсат.