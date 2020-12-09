По поручению акима города Шымкент Мурата Айтенова, в многопрофильной больнице №2 города Шымкент ведется капитальный ремонт.

В связи этим заместитель акима города Маулен Айманбетов ознакомился с ходом ремонтных работ.

В больнице, основанной в 1975 году, до этого времени, ремонтные работы не проводились. Долгие годы она находилась на балансе Международного Казахстанско-Турецкого университета имени Х.А.Яссауи. В 2018 году, постановлением акима города Шымкент была передана в управление здравоохранения. В настоящее время завершается капитальный ремонт объекта, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Подробно ознакомившись с ремонтными работами, заместитель акима поручил подрядчику и техническому руководителю завершить работы в срок и повысить качество проводимых работ.

Данное учреждение состоит из «основного корпуса», «родильного отделения» и «поликлиники». В поликлинике состоят на учете 50 тысяч человек. Ежедневно врачи осматривают около 700 человек. В родильном отделении ранее предоставлялась перинатальная помощь второго уровня. После капитального ремонта оно будет переведено на уровень родильного отделения, где оказывается перинатальная помощь 3 уровня.

В ходе текущего ремонта больницы устанавливается тяжелое медицинское оборудование, в частности компьютерные томографы, современное рентгеновское, ангиографическое оборудование и другие медицинские приборы. В главном корпусе учреждения находится стационар на 400 мест (на случай пандемии), оснащенная койками в соответствии со стандартами инфекционных болезней. В остальное время он обслуживает пациентов в обычном режиме. Также здесь расширят реанимационное отделение, откроется инсультный центр и нейрохирургическое отделение.

Подрядчик, ТОО «Югстройсервис», отметил, что больница будет сдана в эксплуатацию до конца года.