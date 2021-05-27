Жители Кентау требуют от местных властей закончить начатый ремонт дома. По словам жильцов дома улицы Абылай Хана 98, уже прошел год с того дня, как начали обновление их многоквартирного дома, передает Otyrar.kz

Подрядчики заявили людям, что местные власти не оплатили работу. Строители оставили работу и уехали, жалуются люди. А вся причина в том, что акимат не выделил средства, заявили жителям подрядчики.

«Нам обещали сделать ремонт, вот сморите какой ремонт! Обещали балконы сделать, а что сделали? Когда завершат нам ремонт, я не знаю. Нет сливов, поэтому весь дом осыпается. Зачем начинали тогда, вот вопрос? Почему такое халатное отношение? Посмотрите, как внутри фасад не доделали и как снаружи украсили типа и ушли, чтоб со стороны красиво было», — говорит житель дома.

По словам жителей, не завершили даже установку железных дверей в подъезде, оставили все как есть! Теперь, жители не знают к кому обращаться. Люди обращались к местным властям, ответ один — ждать.

«В акимате вывесили фотографии тех, кто работал акимом. За что? Они что герои? За какие подвиги! Кроме одного Максута Ордабаева. Вот он был градоначальником настоящим. Он переживал за людей», — говорит жительница дома.

Местные власти уверяют, что все работы будут завершены, мол, подрядчики начали работу за свой счет, а денег в итоге не хватило.

«Да, денег не хватило у подрядчика, но в этом году завершат работу. У инвестора денег не хватило, они сами начали работу за свой счет! Всего в Кентау начали по программе модернизации жилья ремонт 126 домов, среди которых есть 3 или 4 дома проблемных, уже с июня работу начнут и в течение 2-3 месяцев завершат», — сказал Талгат Айтуганулы, директор компании «Курылыс-Кентау».

Жители ждать готовы, но не верят в то, что свои обещания местные власти сдержат. А пока надеются все недочеты будут устранены. Иначе платить за такой ремонт они не будут.

Шуддин Саидов