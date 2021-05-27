Дом
Дом с внешней стороны.

Жители Кентау требуют от местных властей закончить начатый ремонт дома. По словам жильцов дома улицы Абылай Хана 98, уже прошел год с того дня, как начали обновление их многоквартирного дома, передает Otyrar.kz

Подрядчики заявили людям, что местные власти не оплатили работу. Строители оставили работу и уехали, жалуются люди. А вся причина в том, что акимат не выделил средства, заявили жителям подрядчики.

Дом в Кентау
Внутренняя сторона дома.

«Нам обещали сделать ремонт, вот сморите какой ремонт! Обещали балконы сделать, а что сделали? Когда завершат нам ремонт, я не знаю. Нет сливов, поэтому весь дом осыпается. Зачем начинали тогда, вот вопрос? Почему такое халатное отношение? Посмотрите, как внутри фасад не доделали и как снаружи украсили типа и ушли, чтоб со стороны красиво было», — говорит житель дома.

По словам жителей, не завершили даже установку железных дверей в подъезде, оставили все как есть! Теперь, жители не знают к кому обращаться. Люди обращались к местным властям, ответ один — ждать.

Дом
Дом с внешней стороны.

«В акимате вывесили фотографии тех, кто работал акимом. За что? Они что герои? За какие подвиги! Кроме одного Максута Ордабаева. Вот он был градоначальником настоящим. Он переживал за людей», — говорит жительница дома.

Местные власти уверяют, что все работы будут завершены, мол, подрядчики начали работу за свой счет, а денег в итоге не хватило.

Вход в подъезд

«Да, денег не хватило у подрядчика, но в этом году завершат работу. У инвестора денег не хватило, они сами начали работу за свой счет! Всего в Кентау начали по программе модернизации жилья ремонт 126 домов, среди которых есть 3 или 4 дома проблемных, уже с июня работу начнут и в течение 2-3 месяцев завершат», — сказал Талгат Айтуганулы, директор компании «Курылыс-Кентау».

Жители ждать готовы, но не верят в то, что свои обещания местные власти сдержат. А пока надеются все недочеты будут устранены. Иначе платить за такой ремонт они не будут.

Шуддин Саидов

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