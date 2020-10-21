На сегодняшний день в Абайском районе города Шымкент проводится ряд работ по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В районе есть 453 многоэтажных жилых дома, 111 из них ветхие. В частности, до 2019 года сейсморазведочные работы проводились в 7 многоэтажных домах, признанных аварийными. В 2019-2020 годах сейсморазведочные работы ведутся в 4 многоэтажных домах, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкент.

С целью изучения состояния 3-х многоэтажных жилых домов в 2021 году, направлено предложение в управление энергетики и ЖКХ города.

На сегодняшний день из 453 многоэтажных домов района отремонтированы 44. Из 19 домов запланированных на 2020 год, ведется строительство 12 домов. Проведена разъяснительная работа с населением по ремонту 383 жилых домов.