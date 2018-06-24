С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 24 июня сохраняется неустойчивый характер погоды, сооющает РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, также местами пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на юге — пыльная буря. Лишь на западе республики погода без осадков.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, гроза, шквал, возможен град. В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.