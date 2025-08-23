Максимальный класс пожарной опасности объявлен в Шымкенте

Сегодня, 23 августа, максимальный 5-й класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и Шымкенте.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на севере и востоке страны пройдут грозы, местами град.
На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара: +35…+40 градусов в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях.
МЧС призывает граждан:
— не разводить костры;
— не курить на открытой местности;
— не сжигать траву рядом с сухостоем.
Синоптики сообщили, что сегодня в Шымкенте ожидаются небольшой дождь с грозой. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра — 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с.