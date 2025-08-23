Максимальный класс пожарной опасности объявлен в Шымкенте

Сегодня, 23 августа, максимальный 5-й класс пожарной опасности объявлен в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях и Шымкенте.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на севере и востоке страны пройдут грозы, местами град.

На юге и западе поднимутся пыльные бури и вернется сильная жара: +35…+40 градусов в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях.

МЧС призывает граждан:

— не разводить костры;

— не курить на открытой местности;

— не сжигать траву рядом с сухостоем.

Синоптики сообщили, что сегодня в Шымкенте ожидаются небольшой дождь с грозой. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра — 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с.