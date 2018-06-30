17 съезд ЛКСМ Казахстана останется в моей памяти, как история, связанная с тёплыми и самыми лучшими воспоминаниями. Комсомол, а затем и КПСС, в ряды которых поступила, воспитал во мне патриотизм, дружбу, способствовал выработке таких чувств, как любовь к Родине, преданность к делу.

Я горжусь своим президентом и горжусь своей страной!

Уважаемый Елбасы!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

От всей души желаем Вам доброго здоровья, долголетия, успеха в труде на благо казахстанского народа! Ваш жизненный опыт, неиссякаемая энергия, Ваши знания, Ваша грамотность, честность и справедливость позволяет и впредь руководить нашей страной.

Счастье и благополучие Вам и Вашей семье!

Автор: Талиба Бурковецкая