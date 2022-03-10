Эрдоган пригласил Елбасы в Турцию

Нурсултан Назарбаев прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме.

Об этом в социальных сетях сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Сообщается, что участие Елбасы инициировано турецкой стороной.

«По приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме», — написал Айдос Укибай.

К слову, дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом «Перекодирование дипломатии».