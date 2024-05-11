У нас есть юбиляр мая – Валентина Куприяновна Куликова. Личность легендарная для нашего города! Это человек, который в 1992 году создал первое городское авторское телевидение Шымкента.

…Как все быстротечно, как все относительно. Вроде это было недавно, но уже и давно. В 1992-м мне исполнился всего один год…

Нашему Шымкенту очень повезло, впрочем, как и телеканалу с городом: здесь ВСЕГДА ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ! Мы – основной поставщик новостей для всей республики.

Именно Валентина Куприяновна – в этом ее главная заслуга – нацелила команду журналистов, операторов, монтажеров на максимально оперативную подачу новостей. Наш зритель должен узнать о происходящем первым! Мы подхватили эту эстафету и стараемся держать заданную Куликовой планку.

…У каждого человека на этой земле есть своя миссия, цель в жизни. У Валентины Куприяновны их много, но главное – она посадила деревья, создала медиахолдинг и вырастила учеников…

Дорогая Валентина Куприяновна, с юбилеем Вас! Здоровья и бодрости! Пусть дней рождений – этих бесплатных ежегодных круизов вокруг Солнца – будет как можно больше! Пусть жизнь радует Вас! Мы очень Вас уважаем!

Айгерим ДЖУМАКУЛОВА, директор медиахолдинга ОTYRAR

Несравненная!

Валентина Куприяновна Куликова.

Для многих и многих шымкентцев это поистине легендарное имя. 11 мая у Валентины Куприяновны – юбилей! РАБАТ предложил ее ученикам и коллегам вспомнить конкретные, «живые», возможно, прикольные истории с участием Валентины Куприяновны. По возможности отметить, кому из зрителей телеканала OTYRAR или читателей РАБАТа, быть может, помогло в их жизни личное участие ВК. Уверены, как бы она ни сопротивлялась нашим поздравлениям, прочесть их и вспомнить об этом ей будет все-таки приятно.

Школа Куликовой

Школа Куликовой – мало кто в Шымкенте не слышал этого выражения, особенно в кругах журналистских и градоуправляющих. На протяжении многих лет для тех, кто прошел эту школу, успешная дорога практически в любое СМИ Казахстана была открыта.

Я «поступил» в эту школу в 1996 году. На телеканал «Караван», а сегодня OTYRAR, я пришел уже, казалось, опытным. До этого три года работал на шымкентском телеканале «Альфа». Но, оказалось, что показалось. Валентина Куприяновна моментально спустила меня с небес на землю и заявила: «Ты ничего не знаешь!»

Меня, конечно, это задело, но потребовалось совсем немного времени, чтобы понять: это действительно другой уровень и соответственно другие требования. Планка была высокой, а самое сложное, что Валентина Куприяновна всегда поднимала эту планку все выше и выше. В общем, покой мне только снился…

По-настоящему опыт ко мне пришел именно во время работы с Куликовой, а вместе с ним – и зрелость. Надо сказать, что зрелость и ответственность Валентина Куприяновна прививала моментально, это был основной и, пожалуй, самый главный урок школы Куликовой. Работая с ней, взрослым становишься очень быстро, при этом сама Валентина Куприяновна во внерабочей обстановке простая, даже озорная, как она сама о себе говорит, – подросток)))

22 года я проработал (читай – проучился) с Валентиной Куприяновной. Даже не знаю, в какой момент я окончил школу Куликовой. Ну, видимо, окончил неплохо, потому что, когда я стал ее заместителем, она доверила мне принимать новых «учеников», у каждого из них обязательно есть своя «школьная» история и непременно успешный профессиональный путь.

А наши отношения с Валентиной Куприяновной из профессиональных перешли в дружеские, во всяком случае, я так считаю)))

Мы часто общаемся и делимся новостями. Хочу, чтобы это еще долго продолжалось, и желаю Валентине Куприяновне простого человеческого счастья, всегда хорошего самочувствия! Не уставать мечтать, хотеть, верить и любить!

Вячеслав ШВАРЦ

До сих пор благодарны…

Как время быстротечно. Уже 21 год я работаю в телекомпании «Отырар». На работу принимала меня сама Валентина Куприяновна. На кастинг тогда пришли 12 человек. Прошли отбор двое – я и мой коллега Виталий Ковалев, который сейчас работает на «КТК». Почему я вспомнила об этом, потому что ВК была неравнодушна к подбору кадров, которые будут работать в ее команде.

Не была она равнодушна и к судьбам людей, которые обращались за помощью на телевидение. Я вспоминаю героиню одного из наших телесюжетов Малику Касымбекову-Елеуову, которая жила с детьми на съемной квартире. Из пятерых ее детей две девочки были здоровы, а у троих сыновей – Танирбергена, Нурсултана и Бексултана – был ДЦП. После выхода материала наших коллег неравнодушные жители со всей страны помогли этой семье – кто чем смог. А предпринимательница из Алматы приобрела им четырехкомнатную квартиру.

Семья Елеуовых до сих пор благодарит Валентину Куприяновну Куликову за помощь в сборе денежных средств для покупки жилья.

Пользуясь случаем, хочется еще раз поблагодарить алматинскую бизнес-леди, которая помогла многодетной семье приобрести квартиру. Сказать огромное спасибо коллективу санатория «Манкент», транспортной компании «Гринбас», «Первому транспортному телевидению», игрушечной и носочной фабрикам, акимату Енбекшинского района и всем неравнодушным людям нашей огромной страны за участие в социальном проекте в поддержку нуждающихся в помощи людей. И каждый раз мы убеждались, что коллектив телекомпании «Отырар» – это сила!

Шынар ОРАЗОВА, корреспондент ТК OTYRAR

Творите и живите долго!

Валентина Куприяновна, может, меня и не приводила в профессию за руку, но крепко за нее держала, не давая уйти.

Когда я в первый раз увидела Куликову, мне было 15 лет. Тогда я начала снимать сюжеты для детской программы «Кулюкушки». И эту первую встречу в ее кабинете с дрожащими от страха коленками я помню до сих пор. ВК тогда посмотрела на меня, наклонив голову, и спросила: «А, это ты хочешь у нас поработать? Ну, попробуй». Мне тогда сказали, что раз сразу не выгнала, значит, повезло. Повезло так, что я уже 28 лет в журналистике))))))))))))))))))))))))

Куликова привила мне привычку постоянно учиться чему-то новому и доказывать, прежде всего, себе, что в профессии я – неслучайный человек. Она всегда говорила, что журналистика должна приносить пользу людям, городу, стране, помогать тем, кто слабее. Все годы работы я стараюсь не забывать эти наставления, чтобы в очередной раз Куликова поняла: хорошо, что она меня сразу не выгнала!

Валентина Куприяновна, с юбилеем!

Творите и живите долго!

Марина НИЗОВКИНА, собственный корреспондент телеканала «Атамекен бизнес» и создатель сетевого издания vera.kz

Я прошла ее школу – от и до

Валентина Куприяновна научила меня, во-первых, стойкости; во-вторых, выносливости.

Мы умеем работать в любых условиях: при хорошем и отсутствующем интернете, при убегающих от комментариев чиновников и тех, кого «не

заткнуть», находим выход, если звук не записался совсем, а на картинке – пересвет. Это такие мелочи.

А вот что не мелочи и не результат для Валентины Куприяновны – это всегда был ответ «не дозвонилась» или «не взяли трубку».

Я проработала под началом Куликовой более десяти лет. Частичка моего характера – это, несомненно, ее заслуга, как и мое мастерство, и мое отношение к журналистике. Только ВК умела давать шанс проявить себя вовремя, так было и со мной. Я прошла ее школу от и до! И когда пришла пора идти дальше, я была готова на сто процентов, а знаниями, полученными под началом Валентины Куприяновны, я пользуюсь до сих пор.

Что касается забавного случая, связанного с нашей прекрасной именинницей, вспоминается один из… Все знают, что о крутом характере ВК ходят легенды. Так вот дело было в один из праздников 8 Марта. Мы, конечно, работали, писали в режиме нон-стоп какое-то невообразимое количество передач и прямых эфиров.

Естественно, Валентина Куприяновна в этот день была в гуще событий, ей традиционно надарили огромное количество шикарных букетов и почему-то именно в тот год столько же ваз для них.

ВК в прекрасном настроении сама рвется менять атрибуты в студии, требует принести все подаренные ей в этот день вазы и немедленно украсить ими студийную этажерку. ВК руководит операторами, которые, естественно, в понимании Валентины Куприяновны совсем нерасторопны и медлительны: «Подвинь сюда, передвинь туда, нет, плохо! Теперь обратно!» Выполняет все эти манипуляции оператор Антон Семенов, который уже взмок от перенапряжения, опасаясь расстроить босса, у которой взбурлил дизайнерский креатив. Как вдруг после очередного указания двинуть этажерку с нее падают сразу несколько, напомню, только что подаренных ваз! И разбиваются вдребезги…

Сказать, что Антон испугался, – это ничего не сказать. Бедняга покраснел, как вареный рак, прямо на глазах и почти так же, кажется, себя чувствовал: вот-вот удар хватит. Мы все, кто был в студии и за ее пределами в аппаратной, вжали головы в плечи, ожидая бурю, гром и массовые увольнения. Однако вместо этого Валентина Куприяновна попросила убрать осколки и больше НИЧЕГО не сказала. Я до сих пор вспоминаю этот случай и думаю, что тогда у ВК было хорошее настроение, и она очень пожалела неуклюжего оператора.

С юбилеем, Валентина Куприяновна! Желаю дожить до 120-ти в здравии, востребованности и любви!

Ирина АБРАМОВА, собкор республиканского сайта inbusiness.kz

Общее дело прежде всего!

Когда попросили вспомнить какую-нибудь историю с участием Валентины Куприяновны в моей жизни, я поняла, что она занимает такое важное место в моем прошлом, что выделить что-то наиболее значимое очень сложно. Думаю, мои коллеги по «Отырару» подтвердят, что ВК обладает каким-то определенным чутьем на людей. Коллектив прежнего «Отырара», а потом и РАБАТа был разным, но удивительно гармоничным.

Валентина Куприяновна – и это совершенно однозначно – хороший руководитель, для которого самое главное – общее дело. Мы когда-то не задумывались о рейтингах и телесмотрении «Отырара», но заменой им было доверие горожан. Кто только ни приходил в редакцию на Иляева, а потом на Торекулова: и «изобретатель» вечного двигателя, и обиженный очередным произволом, и жалующийся на соседа сосед. В бытность моей работы координатором я уже к вечеру забывала, как меня зовут, потому что поток людей был колоссальным. Люди звонили, писали, мы разбирались, снимали, выдавали в эфир. Получить какое-то задание от Валентины Куприяновны, а потом не сделать его было практически невозможно. Потому что она все записывала на свою знаменитую доску в кабинете. Заходишь к ней – а там напоминание висит, или секретарь все запротоколировал и озвучил.

С ВК надо было знать обо всех съемках: кто, где и зачем снимает? Для нее в работе канала не было мелочей, она одинаково внимательно следила, чтобы порядок был на территории и в студии.

…Нас связывала не только работа, но и праздники. Наурыз всегда отмечали с размахом.

Я благодарна Валентине Куприяновне за школу, которую прошла под ее руководством. Будучи уже в другом коллективе, другого масштаба, мне казалось, что нет ничего, чего бы я не смогла сделать после «Отырара».

Я проработала на канале ровно десять лет, что называется, от звонка до звонка. И увольнялась легко, с благословения, если можно так сказать, Валентины Куприяновны. Когда уходила, она сказала, мол, отпускаю с одной целью, чтобы вышла замуж. Я вышла!)) Все случилось, как Вы и говорили.

С днем рождения, Валентина Куприяновна, долгих лет Вам и здоровья!

Лилия ШАЙМАРДАНОВА, главный редактор русского вещания канала Abai TV

В корне изменила мою жизнь

Валентина Куликова всегда поражала своим оптимизмом, неиссякаемым фонтаном энергии, увлекательными идеями.

Но самое главное качество, на мой взгляд, это удивительное умение Валентины Куприяновны видеть в совсем юных неопытных людях их потенциал, помогать его развивать, доводить до совершенства и выпускать в жизнь. Это касается не только журналистов, но и абсолютно всех, кто с ней столкнулся.

Я очень благодарна судьбе, что она закинула меня на ТК «Отырар», свела с такой замечательной женщиной. В принципе я пришла временно, только на лето, а осталась навсегда. Менеджером медиахолдинга Otyrar…

Моя дочь Анастасия тоже благодарна, что Валентина Куприяновна дала возможность работать материальным бухгалтером на телеканале «Отырар», а после окончания института сразу же назначила главным бухгалтером ТОО «Редакция РАБАТа» и была на все 100% уверена, что Настя справится.

Дорогая и любимая Валентина Куприяновна! Поздравляем Вас с наступающим днем рождения! От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, верных друзей! Оставайтесь всегда такой же яркой, оптимистичной и жизнерадостной! Огромное спасибо, что Вы в корне изменили всю мою жизнь!

Марина ШЕК, менеджер медиахолдинга Otyrar

Как и прежде, генератор идей!

Валентина Куприяновна и по сей день генератор идей. Хотя теперь не ходит каждый день на работу, не проводит редсоветов и срочных пятиминуток, она не устает давать советы и всегда в курсе всего, что происходит в мире, стране и любимом Шымкенте.

Сейчас мы с ней видимся не так часто, как раньше, но тем не менее она каждый раз рассказывает о новых проектах на тему экологии, истории города, региона и о жителях Шымкента.

Нам с ней есть о чем вспомнить, о чем порассуждать и даже помечтать… Самое главное, чтобы эти моменты длились как можно дольше…

Зауре ОРАЛБАЕВА, журналист, руководитель ОО «Көркем»

Имя ей – Учитель

Телекомпанию «Отырар» в журналистских кругах называли кузницей кадров.

Именно здесь выросли и потом сами вели умные аналитические программы, учили молодых и дерзких телевизионному и газетному ремеслу такие маститые журналисты, как Ольга Каплина, Оксана Осадчук, Оксана Калашникова, Евгений Дробязко, Зауре Оралбаева, Шынар Оразова и многие другие.

Я пришла на «Отырар» в далеком 2001 году еще совсем «зеленой» журналисткой с «газетным прошлым» за плечами. Телевидение для меня было новым и неизведанным поприщем. Ну, а учителем для меня стала Валентина Куприяновна.

Именно она научила мыслить образами, смотреть на события с другой стороны, замечать то, чего не замечали другие. Ох, и доставалось же мне на первых порах!

Например, за испорченный сюжет, потому что не сумела разглядеть главного героя: «Ну, вот же он, колоритный, говорящий!» – учила Валентина Куприяновна. За неправильно выстроенный видеоряд: «С выстрела надо было начинать! Он привлекает внимание зрителя». Да много за что пропущенного, неучтенного, невыверенного, непроверенного…

А потом, когда я более-менее научилась делать сюжеты, началась настоящая учеба. Валентина Куприяновна отправила меня в Алматы в «Интерньюс». Там учителя были из ее школы, тоже спуску не давали. А потом – школа питерских телевизионщиков.

И почти сразу за этим – Международный конкурс по телевизионной экологии, где мой фильм про реку Кантаги занял второе место. А еще была командировка на Каражанбасское нефтяное месторождение, откуда тоже был привезен богатый материал для создания документального фильма.

Да-да, в итоге я научилась делать документальные фильмы, некоторые из которых помню до сих пор: «Сметая пыль веков» про древний Отырар – большой кинопроект к 9 Мая, где были элементы игрового кино.

Мы горели на работе, хотелось сделать больше и лучше. Сегодня понятно, что мотиватором, моторчиком и генератором идей была как раз Валентина Куприяновна. Наша вечная, молодая и неугомонная ВК!

Сколько бы лет ей ни исполнилось, она всегда – интересный собеседник, внимательный слушатель, добрый советчик.

Валентина Куприяновна, много-много Вам здоровья! Пусть в Вашем сердце, в Вашей душе по-прежнему царит весна! Там, где Вы, там движение и жизнь, там идеи и потрясающий результат! Оставайтесь такой же молодой, заводной и энергичной!

Наталья ХАЙКИНА, главный редактор газеты «Панорама Шымкента»

Спасибо, что Вы есть в моей жизни!

Дорогая Валентина Куприяновна, я не буду поздравлять, я помню, что «не надо»))) Но мы так давно не виделись и не общались, что я все равно хочу Вам сказать, если бы не Вы, у меня в жизни все было бы по-другому. Вы в меня поверили, разглядели и научили работать. Работать вообще. Много, даже очень много, когда это было нужно.

Признаюсь, в первый год работы на телевидении я несколько раз порывалась уйти. Ко мне придирались по каждому поводу и без, переставляли с одного места на другое… Решила: поработаю год и после отпуска гордо уйду.

Но вдруг по возвращении оказалось, что я – в любимчиках. Вы мне так и сказали: «Не пользуйся тем, что ты в любимчиках!» Я очень удивилась и подумала, а как же тогда она работает с теми, кого не очень любит?!

Я жила с Вами на «Отыраре» больше восьми лет. Да-да, именно жила! Вы жили телеканалом, а мы жили вместе с Вами))) Помню каждый год, каждый проект. Часами можно вспоминать и наши будни, и наши праздники, и наши форс-мажоры – можно книгу написать…

Валентина Куприяновна, спасибо Вам большое за то, что Вы есть в моей жизни! Не были, а есть!

Оксана ОСАДЧУК, основатель и руководитель студии йоги и танцев «Воздух» (г. Алматы)

«Тут можно было лучше»

Я пришла работать на телеканал, тогда еще он назывался «Караван», в детские новости «Кулюкушки». Это устаревшее название игры в прятки. Но из-за созвучия с фамилией Валентины Куприяновны – Куликова – зрители думали, что это слово она придумала. Нас всех называли кулюкушками))), даже кричали так на улицах.

Сколько бы ни работал человек с Куликовой, безусловно, она влияла на его жизнь. Меня Валентина Куприяновна научила отстаивать свою позицию и стремиться к высокому качеству.

Всегда помню, что Куликова может увидеть мой текст или видео и сказать: «Тут можно было сделать лучше».

С днем рождения, Валентина Куприяновна! Спасибо, что вы рядом!

Ольга КАПЛИНА, координатор проектов BVRE e.V., г. Берлин (Германия)

Под знаменем полезности

Валентина Куприяновна, возглавив газету «РАБАТ», нацелила весь коллектив, который с годами менялся, на реализацию главной задачи – быть полезными. Каждая страница должна нести и несет до сих пор знамя полезности и нужности всем своим читателям.

Сама же Валентина Куприяновна, несмотря на возраст, по жизни продолжает демонстрировать пример того, как человек может быть нужен и полезен обществу. Она – человек неуемной энергии, автор множества идей, которые нашли воплощение и уже реализованы. Именно про таких людей часто говорят в хорошем смысле этого слова, сама спокойно не живет и другим не дает. В конце концов, даже ее «золотые пендели», которые она щедро раздавала всем работникам ТК «Отырар» и газеты «РАБАТ», приносили для нее те самые желанные плоды созидания на благо общего дела, имя которым – «Отырар» и «РАБАТ».

Ирина КАЗОРИНА, ответственный секретарь газеты «Панорама Шымкента»

«Куликовский щенок!»

– так меня назвал один нечистоплотный чиновник, которого я снял пьяным за рулем и отказался от предлагаемой им взятки.

На следующий день он пришел договариваться с Валентиной Куприяновной, но и она, естественно, тоже послала его куда подальше. «Куликовский щенок!» – крикнул он в сердцах, встретив меня во дворе телекомпании после неудачного разговора с шефом.

Меня это вообще никак не задело, лишь рассмешило. Саму Куликову он почему-то назвал еврейкой – она тоже посмеялась. Мы проводили чертыхаю-щегося неудачника взглядом и уже обсуждали монтаж сюжета. В этот момент какая-то дикая кошка пронеслась мимо нас и полезла на дерево. Молодой и неопытный оператор (на свою беду не знавший любовь Куликовой к кошкам) схватил камень и приготовился запулить в несчастное животное. Секунды хватило Валентине Куприяновне, чтобы добежать до парня и отвесить ему мощный подзатыльник. «А если я сейчас тебя этим камнем по башке!» – зашипела начальница. У бедолаги затряслись коленки. Думаю, любовь к кошкам в этот момент ему была привита на всю жизнь.

Для нас, бывших отыраровцев, ВК – это целый мир. Мы можем разговаривать о ней часами, целыми вечерами и даже ночами. И истории никогда не заканчиваются. Заочно ее знают все наши друзья и родственники, которые становились невольными слушателями этих самых историй. Любой, да-да, ЛЮБОЙ из моего окружения знает, кто такая Валентина Куприяновна и какую роль она сыграла в моей жизни.

Историй действительно немало. И прикольных, и не совсем. Чего стоит мой приход на «Отырар», когда меня в первый же день выпустили в эфир вести новости на казахском языке…

Но я хотел бы рассказать очень серьезную историю, которая коснулась лично меня и, скорее всего, спасла мне жизнь. Дело было в 2000 году. По своей молодости и беспечности я «заработал» заражение крови. Не осознавая серьезности ситуации, ходил на работу, бегал по съемкам, пока на одной из них (благо, это было в поликлинике) не пожаловался врачам. Заставили сдать анализы и ужаснулись: сепсис шел полным ходом. Позвонили, что-то сказали мне «на медицинском», я ничего не понял и засобирался на очередной репортаж. Медики позвонили Куликовой. Я видел, как она, встревоженная, выскочила из кабинета, молча прошла мимо меня, приказала никуда не выдвигаться, села в машину и уехала. Я наивно списал эту суету на предстоящую поездку (вечером она улетала в США) и подумал, что шеф решила дать мне ряд указаний. А она поехала в больницу, чтобы договориться об экстренной операции. Уже потом я узнал, что счет шел на часы. Меня забрали в стационар (здесь огромное спасибо Славе Шварцу, которого ВК освободила от работы и отправила со мной, дав целый ряд инструкций), прооперировали и привезли в палату.

Первое, что помню, когда очнулся от наркоза, – голос Валентины Куприяновны. Она деловито общалась с врачами, интересовалась, как прошла операция и договаривалась об оплате (отделение было платным, и телекомпания взяла на себя все расходы).

«Все в порядке, мальчик мой, не переживай, я все решила, все у тебя будет хорошо», – сказала она мне, и я впервые увидел на ее глазах слезы, которые, конечно же, она попыталась скрыть. Фыркнула на водителя, который торопил ее (они опаздывали в аэропорт), обняла меня и умчалась…

Через пару недель мы вспоминали это как страшный сон, много шутили по этому поводу, слушали ее рассказы об Америке, получали «по башке» за свои косяки – в общем, жизнь вернулась в прежнее русло. А через год я от нее ушел. На республиканский канал. Для 23-летнего журналиста это был невероятный взлет. Но, перед тем как принять решение, я зашел к ней. И прямо сказал: если не отпустите, откажусь и продолжу работать на «Отыраре».

«Ты действительно вырос. Я тебя не то что отпускаю, я тебя благословляю! Смело иди туда, только нас не забывай», – сказала тогда Валентина Куприяновна.

Я проработал собкором «КТК» в Шымкенте 11 лет. И все это время, как обещал, всегда был рядом: снимал офис в одном здании с «Отыраром», делился с ними информацией, отдавал свои материалы, брал их корреспондентов с собой на съемки…

Потом работал руководителем пресс-службы Верховного суда, возглавлял проекты в международных медиаорганизациях, был старшим ТВ-продюсером новостей в Праге, PR-директором международной нефтегазовой корпорации – и везде обращали внимание на мое первое место работы. А когда я приезжал в гости в Шымкент, то всегда находил время навестить своего главного учителя. Выпить чайку или чего покрепче, поделиться новостями, обсудить кого-либо или что-либо. Она всегда – в курсе самых последних событий.

Поздравляю Вас, Валентина Куприяновна, с прекрасным юбилеем! Огромное Вам человеческое спасибо за все, что Вы сделали для меня, моих коллег и жителей Шымкента! Дай Вам Бог крепкого здоровья, бодрости и долгих лет! Ура!

Евгений ДРОБЯЗКО, PR-директор ГКП «Алматы Қала Жарық»

На одной волне

Человек не бывает одиноким, если на свете есть кто-то, относящийся к любимому делу – работе на телевидении,

с профессиональной ответственностью, эмоциональной выдержкой и умением захватить, завладеть вниманием зрителей, вызвать общественный резонанс, а порой и сместить вектор сложившегося мнения.

Не с каждым человеком удается быть на одной волне в профессиональном плане. Уверена, что отданные Вами, Валентина Куприяновна, силы, время и старания в становлении крупного регионального медиахолдинга, потрачены не зря. Ни на секунду не было сомнений, что наша общая цель одна – это победа. Ваша работа послужила примером для подражания для остальных, для тех, кто к своей работе относится так, как будто она всегда была и всегда будет. В любой работе, особенно такой, как наша, нужно стараться. И Вы это понимаете. Надеюсь, мы увидим еще много таких же непревзойденных Ваших трудов.

Желаю Вам, Валентина Куприяновна, долгих лет жизни, крепкого здоровья и незабываемых мгновений в кругу близких людей, единомышленников, друзей.

Татьяна КОРЯКИНА, заместитель директора медиахолдинга OTYRAR

20 фактов о Куликовой

1. Валентина Куприяновна Куликова родилась 11 мая 1944 года в поселке Шахтинский Пермской области в семье шахтеров.

2. В 1963 году отучилась на отделении «Режиссура и актерское мастерство» Пермского краевого культурно-просветительского училища. Начала трудовую деятельность в театрах России.

3. В 1964 году приехала в Казахстан, работала в театрах Семипалатинска и Чимкента.

4. В 1975 году окончила Чимкентский педагогический институт по специальности «Русский язык и литература».

5. С 1978 года работала в культурно-просветительских учреждениях Чимкентской области, а также директором клуба «Победа» ЧПО КПО, художественным руководителем парков города, заместителем директора ДК «Фосфор», директором Дома художественной самодеятельности.

6. Без отрыва от производства окончила Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде.

7. Возглавляла в Казахстане первый центр досуговой деятельности на самоокупаемой основе.

8. Создала коллективы, которые неоднократно занимали первые места во Всесоюзных конкурсах и побывали в городах Греции, Болгарии, Монголии и др.

9. В 1992 году создала первое городское авторское телевидение Шымкента. Тогда это был «5 канал». Через два года канал был переименован в «Отырар ТВ».

10. В 1994 году начала самостоятельную телевизионную карьеру и деятельность. Неоднократно ездила на мастер-классы организации «Интерньюс-Казахстан» и семинары в странах Центральной Азии, организованные госдепартаментом США по развитию телевидения.

11. В 2003 году создала конвергентную редакцию в медиахолдинге: «Отырар ТВ», газеты «РАБАТ» и «Оңтүстік Рабат», информационный сайт Otyrar.kz.

12. Занимается шиpoкой общественной деятельностью. Является членом Ассамблеи народа Казахстана.

13. Лауреат премии акима ЮКО «Бауырмал»: награждена за созидательную работу по укреплению дружбы, мира и межнационального согласия между народами и народностями, проживающими в Южном Казахстане.

14. Активно участвует в решении женских проблем, была членом Комиссии по делам семьи и гендерной политике при акиме ЮКО.

15. Победительница республиканского конкурса «Лучшее предприятие, возглавляемое женщиной» в номинации «Средства массовой информации».

16. Обладательница награды «Лучшее СМИ» в номинации «Малый и средний бизнес».

17. С 2004-го по 2006 год была избрана президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Казахстана. Лично участвовала в разработке закона о СМИ. Была членом комиссии по делам СМИ при Президенте РК.

18. С 2003-го по 2019-й была главным редактором газеты «РАБАТ».

19. Награждена орденами «Құрмет» (2004 г.) и «Достық» I степени (2016 г.). Почетный гражданин города Шымкента и Южно-Казахстанской области.

20. Была счастлива замужем за режиссером Чимкентского русского драмтеатра Иваном Ивановичем Духачеком-Дубровским.