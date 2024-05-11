Посадила деревья, создала медиахолдинг и вырастила учеников…

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РАБАТ
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Валентина Куликова

У нас есть юбиляр мая – Валентина Куприяновна Куликова. Личность легендарная для нашего города! Это человек, который в 1992 году создал первое городское авторское телевидение Шымкента.

Коллектив ТК «Отырар TV», 2010 год

…Как все быстротечно, как все относительно. Вроде это было недавно, но уже и давно. В 1992-м  мне исполнился всего один год…

Айгерим Джумакулова

Нашему Шымкенту очень повезло, впрочем, как и телеканалу с городом: здесь ВСЕГДА ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ! Мы – основной поставщик новостей для всей республики.

Именно Валентина Куприяновна – в этом ее главная заслуга – нацелила команду журналистов, операторов, монтажеров на максимально оперативную подачу новостей. Наш зритель должен узнать о происходящем первым! Мы подхватили эту эстафету и стараемся держать заданную Куликовой планку.

…У каждого человека на этой земле есть своя миссия, цель в жизни. У Валентины Куприяновны их много, но главное – она посадила деревья, создала медиахолдинг и вырастила учеников…

Дорогая Валентина Куприяновна, с юбилеем Вас! Здоровья и бодрости! Пусть дней рождений – этих бесплатных ежегодных круизов вокруг Солнца – будет как можно больше! Пусть жизнь радует Вас! Мы очень Вас уважаем!

Айгерим ДЖУМАКУЛОВА, директор медиахолдинга ОTYRAR

Несравненная!

Валентина Куприяновна Куликова.

Для многих и многих шымкентцев это поистине легендарное имя. 11 мая у Валентины Куприяновны – юбилей! РАБАТ предложил ее ученикам и коллегам вспомнить конкретные, «живые», возможно, прикольные истории с участием Валентины Куприяновны. По возможности отметить, кому из зрителей телеканала OTYRAR или читателей РАБАТа, быть может, помогло в их жизни личное участие ВК. Уверены, как бы она ни сопротивлялась нашим поздравлениям, прочесть их и вспомнить об этом ей будет все-таки приятно.

Школа Куликовой
Школа Куликовой – мало кто в Шымкенте не слышал этого выражения, особенно в кругах журналистских и градоуправляющих. На протяжении многих лет для тех, кто прошел эту школу, успешная дорога практически в любое СМИ Казахстана была открыта.

Вячеслав Шварц

Я «поступил» в эту школу в 1996 году. На телеканал «Караван», а сегодня OTYRAR, я пришел уже, казалось, опытным. До этого три года работал на шымкентском телеканале «Альфа». Но, оказалось, что  показалось. Валентина Куприяновна моментально спустила меня с небес на землю и заявила: «Ты ничего не знаешь!»
Меня, конечно, это задело, но потребовалось совсем немного времени, чтобы понять: это действительно другой уровень и соответственно другие требования. Планка была высокой, а самое сложное, что Валентина Куприяновна всегда поднимала эту планку все выше и выше. В общем, покой мне только снился…

По-настоящему опыт ко мне пришел именно во время работы с Куликовой, а вместе с ним – и зрелость. Надо сказать, что зрелость и ответственность Валентина Куприяновна прививала моментально, это был основной и, пожалуй, самый главный урок школы Куликовой. Работая с ней, взрослым становишься очень быстро, при этом сама Валентина Куприяновна во внерабочей обстановке простая, даже озорная, как она сама о себе говорит, – подросток)))

22 года я проработал (читай – проучился) с Валентиной Куприяновной. Даже не знаю, в какой момент я окончил школу Куликовой. Ну, видимо, окончил неплохо, потому что, когда я стал ее заместителем, она доверила мне принимать новых «учеников», у каждого из них обязательно есть своя «школьная» история и непременно успешный профессиональный путь.

А наши отношения с Валентиной Куприяновной из профессиональных перешли в дружеские, во всяком случае, я так считаю)))
Мы часто общаемся и делимся новостями. Хочу, чтобы это еще долго продолжалось, и желаю Валентине Куприяновне простого человеческого счастья, всегда хорошего самочувствия! Не уставать мечтать, хотеть, верить и любить!

Вячеслав ШВАРЦ

До сих пор благодарны…
Как время быстротечно. Уже 21 год я работаю в телекомпании «Отырар». На работу принимала меня   сама Валентина Куприяновна. На кастинг тогда  пришли 12 человек. Прошли отбор двое – я и мой коллега Виталий Ковалев, который сейчас работает на «КТК». Почему я вспомнила об этом, потому что ВК была неравнодушна к подбору кадров, которые будут работать в ее команде.

Не была она равнодушна и к судьбам людей, которые обращались за помощью на телевидение. Я вспоминаю героиню одного из наших телесюжетов Малику Касымбекову-Елеуову, которая жила с детьми на съемной квартире. Из пятерых ее детей две девочки были здоровы, а у троих сыновей – Танирбергена, Нурсултана и Бексултана – был ДЦП.  После выхода материала наших коллег неравнодушные жители со всей страны помогли этой семье – кто чем смог. А предпринимательница из Алматы приобрела им четырехкомнатную квартиру.
Семья Елеуовых до сих пор благодарит Валентину Куприяновну Куликову за помощь в сборе денежных средств для покупки жилья.

Шынар Оразова (слева)

Пользуясь случаем, хочется еще раз поблагодарить  алматинскую бизнес-леди, которая помогла многодетной семье приобрести квартиру. Сказать огромное спасибо коллективу санатория «Манкент», транспортной компании «Гринбас», «Первому транспортному телевидению», игрушечной и носочной фабрикам, акимату Енбекшинского района и всем неравнодушным людям нашей огромной страны за участие в социальном проекте в поддержку  нуждающихся в помощи людей. И каждый раз мы убеждались, что коллектив телекомпании «Отырар» – это сила!

Шынар ОРАЗОВА, корреспондент ТК OTYRAR

Творите и живите долго!
Валентина Куприяновна, может, меня и не приводила в профессию за руку, но крепко за нее держала, не давая уйти.

Марина Низовкина (справа)

Когда я в первый раз увидела Куликову, мне было 15 лет. Тогда я начала снимать сюжеты для детской программы «Кулюкушки». И эту первую встречу в ее кабинете с дрожащими от страха коленками я помню до сих пор. ВК тогда посмотрела на меня, наклонив голову, и спросила: «А, это ты хочешь у нас поработать? Ну, попробуй». Мне тогда сказали, что раз сразу не выгнала, значит, повезло. Повезло так, что я уже 28 лет в журналистике))))))))))))))))))))))))

Куликова привила мне привычку постоянно учиться чему-то новому и доказывать, прежде всего, себе, что в профессии я – неслучайный человек. Она всегда говорила, что журналистика должна приносить пользу людям, городу, стране, помогать тем, кто слабее. Все годы работы я стараюсь не забывать эти наставления, чтобы в очередной раз Куликова поняла: хорошо, что она меня сразу не выгнала!

Валентина Куприяновна, с юбилеем!
Творите и живите долго!

Марина НИЗОВКИНА, собственный корреспондент телеканала «Атамекен бизнес» и создатель сетевого издания vera.kz

Я прошла ее школу – от и до
Валентина Куприяновна научила меня, во-первых, стойкости; во-вторых, выносливости.

Мы умеем работать в любых условиях: при хорошем и отсутствующем интернете, при убегающих от комментариев чиновников и тех, кого «не
заткнуть», находим выход, если звук не записался совсем, а на картинке – пересвет. Это такие мелочи.
А вот что не мелочи и не результат для Валентины Куприяновны – это всегда был ответ «не дозвонилась» или «не взяли трубку».

Ирина Абрамова

Я проработала под началом Куликовой более десяти лет. Частичка моего характера – это, несомненно, ее заслуга, как и мое мастерство, и мое отношение к журналистике. Только ВК умела давать шанс проявить себя вовремя, так было и со мной. Я прошла ее школу от и до! И когда пришла пора идти дальше, я была готова на сто процентов, а знаниями, полученными под началом Валентины Куприяновны, я пользуюсь до сих пор.

Что касается забавного случая, связанного с нашей прекрасной именинницей, вспоминается один из… Все знают, что о крутом характере ВК ходят легенды. Так вот дело было в один из праздников 8 Марта. Мы, конечно, работали, писали в режиме нон-стоп какое-то невообразимое количество передач и прямых эфиров.

Естественно, Валентина Куприяновна в этот день была в гуще событий, ей традиционно надарили огромное количество шикарных букетов и почему-то именно в тот год столько же ваз для них.

ВК в прекрасном настроении сама рвется менять атрибуты в студии, требует принести все подаренные ей в этот день вазы и немедленно украсить ими студийную этажерку. ВК руководит операторами, которые, естественно, в понимании Валентины Куприяновны совсем нерасторопны и медлительны: «Подвинь сюда, передвинь туда, нет, плохо! Теперь обратно!» Выполняет все эти манипуляции оператор Антон Семенов, который уже взмок от перенапряжения, опасаясь расстроить босса, у которой взбурлил дизайнерский креатив. Как вдруг после очередного указания двинуть этажерку с нее падают сразу несколько, напомню, только что подаренных ваз! И разбиваются вдребезги…

Сказать, что Антон испугался, – это ничего не сказать. Бедняга покраснел, как вареный рак, прямо на глазах и почти так же, кажется, себя чувствовал: вот-вот удар хватит. Мы все, кто был в студии и за ее пределами в аппаратной, вжали головы в плечи, ожидая бурю, гром и массовые увольнения. Однако вместо этого Валентина Куприяновна попросила убрать осколки и больше НИЧЕГО не сказала. Я до сих пор вспоминаю этот случай и думаю, что тогда у ВК было хорошее настроение, и она очень пожалела неуклюжего оператора.

С юбилеем, Валентина Куприяновна! Желаю дожить до 120-ти в здравии, востребованности и любви!

Ирина АБРАМОВА, собкор республиканского сайта inbusiness.kz

Общее дело прежде всего!
Когда попросили вспомнить какую-нибудь историю с участием Валентины Куприяновны в моей жизни, я поняла, что она занимает такое важное место в моем прошлом, что выделить что-то наиболее значимое очень сложно. Думаю, мои коллеги по «Отырару» подтвердят, что ВК обладает каким-то определенным чутьем на людей. Коллектив прежнего «Отырара», а потом и РАБАТа был разным, но удивительно гармоничным.

Валентина Куприяновна – и это совершенно однозначно – хороший руководитель, для которого самое главное – общее дело. Мы когда-то не задумывались о рейтингах и телесмотрении «Отырара», но заменой им было доверие горожан. Кто только ни приходил в редакцию на Иляева, а потом на Торекулова: и «изобретатель» вечного двигателя, и обиженный очередным произволом, и жалующийся на соседа сосед. В бытность моей работы координатором я уже к вечеру забывала, как меня зовут, потому что поток людей был колоссальным. Люди звонили, писали, мы разбирались, снимали, выдавали в эфир. Получить какое-то задание от Валентины Куприяновны, а потом не сделать его было практически невозможно. Потому что она все записывала на свою знаменитую доску в кабинете. Заходишь к ней – а там напоминание висит, или секретарь все запротоколировал и озвучил.

С ВК надо было знать обо всех съемках: кто, где и зачем снимает? Для нее в работе канала не было мелочей, она одинаково внимательно следила, чтобы порядок был на территории и в студии.

…Нас связывала не только работа, но и праздники. Наурыз всегда отмечали с размахом.

Лилия Шаймарданова

Я благодарна Валентине Куприяновне за школу, которую прошла под ее руководством. Будучи уже в другом коллективе, другого масштаба, мне казалось, что нет ничего, чего бы я не смогла сделать после «Отырара».

Я проработала на канале ровно десять лет, что называется, от звонка до звонка. И увольнялась легко, с благословения, если можно так сказать, Валентины Куприяновны. Когда уходила, она сказала, мол, отпускаю с одной целью, чтобы вышла замуж. Я вышла!)) Все случилось, как Вы и говорили.

С днем рождения, Валентина Куприяновна, долгих лет Вам и здоровья!

Лилия ШАЙМАРДАНОВА, главный редактор русского вещания канала Abai TV

В корне изменила мою жизнь
Валентина Куликова всегда поражала своим оптимизмом, неиссякаемым фонтаном энергии, увлекательными идеями.
Но самое главное качество, на мой взгляд, это удивительное умение Валентины Куприяновны видеть в совсем юных неопытных людях их потенциал, помогать его развивать, доводить до совершенства и выпускать в жизнь. Это касается не только журналистов, но и абсолютно всех, кто с ней столкнулся.

Марина Шек

Я очень благодарна судьбе, что она закинула меня на ТК «Отырар», свела с такой замечательной женщиной. В принципе я пришла временно, только на лето, а осталась навсегда. Менеджером медиахолдинга Otyrar…

Моя дочь Анастасия тоже благодарна, что Валентина Куприяновна дала возможность работать материальным бухгалтером на телеканале «Отырар», а после окончания института сразу же назначила главным бухгалтером ТОО «Редакция РАБАТа» и была на все 100% уверена, что Настя справится.

Дорогая и любимая Валентина Куприяновна! Поздравляем Вас с наступающим днем рождения! От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, верных друзей! Оставайтесь всегда такой же яркой, оптимистичной и жизнерадостной! Огромное спасибо, что Вы в корне изменили всю мою жизнь!

Марина ШЕК, менеджер медиахолдинга Otyrar

Как и прежде, генератор идей!

Зауре Оралбаева

Валентина Куприяновна и по сей день генератор идей. Хотя теперь не ходит каждый день на работу, не проводит редсоветов и срочных пятиминуток, она не устает давать советы и всегда в курсе всего, что происходит в мире, стране и любимом Шымкенте.

Сейчас мы с ней видимся не так часто, как раньше, но тем не менее она каждый раз рассказывает о новых проектах на тему экологии, истории города, региона и о жителях Шымкента.

Нам с ней есть о чем вспомнить, о чем порассуждать и даже помечтать… Самое главное, чтобы эти моменты длились как можно дольше…

Зауре ОРАЛБАЕВА, журналист, руководитель ОО «Көркем»

Имя ей – Учитель
Телекомпанию «Отырар» в журналистских кругах называли кузницей кадров.
Именно здесь выросли и потом сами вели умные аналитические программы, учили молодых и дерзких телевизионному и газетному ремеслу такие маститые журналисты, как Ольга Каплина, Оксана Осадчук, Оксана Калашникова, Евгений Дробязко, Зауре Оралбаева, Шынар Оразова и многие другие.

Наталья Хайкина

Я пришла на «Отырар» в далеком 2001 году еще совсем «зеленой» журналисткой с «газетным прошлым» за плечами. Телевидение для меня было новым и неизведанным поприщем. Ну, а учителем для меня стала Валентина Куприяновна.
Именно она научила мыслить образами, смотреть на события с другой стороны, замечать то, чего не замечали другие. Ох, и доставалось же мне на первых порах!

Например, за испорченный сюжет, потому что не сумела разглядеть главного героя: «Ну, вот же он, колоритный, говорящий!» – учила Валентина Куприяновна. За неправильно выстроенный видеоряд: «С выстрела надо было начинать! Он привлекает внимание зрителя». Да много за что пропущенного, неучтенного, невыверенного, непроверенного…

А потом, когда я более-менее научилась делать сюжеты, началась настоящая учеба. Валентина Куприяновна отправила меня в Алматы в «Интерньюс». Там учителя были из ее школы, тоже спуску не давали. А потом – школа питерских телевизионщиков.
И почти сразу за этим – Международный конкурс по телевизионной экологии, где мой фильм про реку Кантаги занял второе место. А еще была командировка на Каражанбасское нефтяное месторождение, откуда тоже был привезен богатый материал для создания документального фильма.

Да-да, в итоге я научилась делать документальные фильмы, некоторые из которых помню до сих пор: «Сметая пыль веков» про древний Отырар – большой кинопроект к 9 Мая, где были элементы игрового кино.

Мы горели на работе, хотелось сделать больше и лучше. Сегодня понятно, что мотиватором, моторчиком и генератором идей была как раз Валентина Куприяновна. Наша вечная, молодая и неугомонная ВК!

Сколько бы лет ей ни исполнилось, она всегда – интересный собеседник, внимательный слушатель, добрый советчик.

Валентина Куприяновна, много-много Вам здоровья! Пусть в Вашем сердце, в Вашей душе по-прежнему царит весна! Там, где Вы, там движение и жизнь, там идеи и потрясающий результат! Оставайтесь такой же молодой, заводной и энергичной!

Наталья ХАЙКИНА, главный редактор газеты «Панорама Шымкента»

Спасибо, что Вы есть в моей жизни!
Дорогая Валентина Куприяновна, я не буду поздравлять, я помню, что «не надо»))) Но мы так давно не виделись и не общались, что я все равно хочу Вам сказать, если бы не Вы, у меня в жизни все было бы по-другому. Вы в меня поверили, разглядели и научили работать. Работать вообще. Много, даже очень много, когда это было нужно.

Оксана Осадчук

Признаюсь, в первый год работы на телевидении я несколько раз порывалась уйти. Ко мне придирались по каждому поводу и без, переставляли с одного места на другое… Решила: поработаю год и после отпуска гордо уйду.
Но вдруг по возвращении оказалось, что я – в любимчиках. Вы мне так и сказали: «Не пользуйся тем, что ты в любимчиках!» Я очень удивилась и подумала, а как же тогда она работает с теми, кого не очень любит?!

Я жила с Вами на «Отыраре» больше восьми лет. Да-да, именно жила! Вы жили телеканалом, а мы жили вместе с Вами))) Помню каждый год, каждый проект. Часами можно вспоминать и наши будни, и наши праздники, и наши форс-мажоры – можно книгу написать…

Валентина Куприяновна, спасибо Вам большое за то, что Вы есть в моей жизни! Не были, а есть!

Оксана ОСАДЧУК, основатель и руководитель студии йоги и танцев «Воздух» (г. Алматы)

«Тут можно было лучше»

Ольга Каплина

Я пришла работать на телеканал, тогда еще он назывался «Караван», в детские новости «Кулюкушки». Это устаревшее название игры в прятки. Но из-за созвучия с фамилией Валентины Куприяновны – Куликова – зрители думали, что это слово она придумала. Нас всех называли кулюкушками))), даже кричали так на улицах.

Сколько бы ни работал человек с Куликовой, безусловно, она влияла на его жизнь. Меня Валентина Куприяновна научила отстаивать свою позицию и стремиться к высокому качеству.

Всегда помню, что Куликова может увидеть мой текст или видео и сказать: «Тут можно было сделать лучше».
С днем рождения, Валентина Куприяновна! Спасибо, что вы рядом!

Ольга КАПЛИНА, координатор проектов BVRE e.V., г. Берлин (Германия)

Под знаменем полезности

Ирина Казорина

Валентина Куприяновна, возглавив газету «РАБАТ», нацелила весь коллектив, который с годами менялся, на реализацию главной задачи – быть полезными. Каждая страница должна нести и несет до сих пор знамя полезности и нужности всем своим читателям.

Сама же Валентина Куприяновна, несмотря на  возраст, по жизни продолжает демонстрировать пример того, как человек может быть нужен и полезен обществу. Она – человек неуемной энергии, автор множества идей, которые нашли воплощение и уже  реализованы. Именно про таких людей часто говорят в хорошем смысле этого слова, сама спокойно не живет и другим не дает. В конце концов, даже ее «золотые пендели», которые она щедро раздавала всем работникам ТК «Отырар» и газеты «РАБАТ», приносили для нее те самые желанные плоды созидания на благо общего дела, имя которым – «Отырар» и «РАБАТ».

Ирина КАЗОРИНА, ответственный секретарь газеты «Панорама Шымкента»

«Куликовский щенок!»
– так меня назвал один нечистоплотный чиновник, которого я снял пьяным за рулем и отказался от предлагаемой им взятки.

На следующий день он пришел договариваться с Валентиной Куприяновной, но и она, естественно, тоже послала его куда подальше. «Куликовский щенок!» – крикнул он в сердцах, встретив меня во дворе телекомпании после неудачного разговора с шефом.

Меня это вообще никак не задело, лишь рассмешило. Саму Куликову он почему-то назвал еврейкой – она тоже посмеялась. Мы проводили чертыхаю-щегося неудачника взглядом и уже обсуждали монтаж сюжета. В этот момент какая-то дикая кошка пронеслась мимо нас и полезла на дерево. Молодой и неопытный оператор (на свою беду не знавший любовь Куликовой к кошкам) схватил камень и приготовился запулить в несчастное животное. Секунды хватило Валентине Куприяновне, чтобы добежать до парня и отвесить ему мощный подзатыльник. «А если я сейчас тебя этим камнем по башке!» – зашипела начальница. У бедолаги затряслись коленки. Думаю, любовь к кошкам в этот момент ему была привита на всю жизнь.

Евгений Дробязко (справа)

Для нас, бывших отыраровцев, ВК – это целый мир. Мы можем разговаривать о ней часами, целыми вечерами и даже ночами. И истории никогда не заканчиваются. Заочно ее знают все наши друзья и родственники, которые становились невольными слушателями этих самых историй. Любой, да-да, ЛЮБОЙ из моего окружения знает, кто такая Валентина Куприяновна и какую роль она сыграла в моей жизни.
Историй действительно немало. И прикольных, и не совсем. Чего стоит мой приход на «Отырар», когда меня в первый же день выпустили в эфир вести новости на казахском языке…

Но я хотел бы рассказать очень серьезную историю, которая коснулась лично меня и, скорее всего, спасла мне жизнь. Дело было в 2000 году. По своей молодости и беспечности я «заработал» заражение крови. Не осознавая серьезности ситуации, ходил на работу, бегал по съемкам, пока на одной из них (благо, это было в поликлинике) не пожаловался врачам. Заставили сдать анализы и ужаснулись: сепсис шел полным ходом. Позвонили, что-то сказали мне «на медицинском», я ничего не понял и засобирался на очередной репортаж. Медики позвонили Куликовой. Я видел, как она, встревоженная, выскочила из кабинета, молча прошла мимо меня, приказала никуда не выдвигаться, села в машину и уехала. Я наивно списал эту суету на предстоящую поездку (вечером она улетала в США) и подумал, что шеф решила дать мне ряд указаний. А она поехала в больницу, чтобы договориться об экстренной операции. Уже потом я узнал, что счет шел на часы. Меня забрали в стационар (здесь огромное спасибо Славе Шварцу, которого ВК освободила от работы и отправила со мной, дав целый ряд инструкций), прооперировали и привезли в палату.

Первое, что помню, когда очнулся от наркоза, – голос Валентины Куприяновны. Она деловито общалась с врачами, интересовалась, как прошла операция и договаривалась об оплате (отделение было платным, и телекомпания взяла на себя все расходы).

«Все в порядке, мальчик мой, не переживай, я все решила, все у тебя будет хорошо», – сказала она мне, и я впервые увидел на ее глазах слезы, которые, конечно же, она попыталась скрыть. Фыркнула на водителя, который торопил ее (они опаздывали в аэропорт), обняла меня и умчалась…

Через пару недель мы вспоминали это как страшный сон, много шутили по этому поводу, слушали ее рассказы об Америке, получали «по башке» за свои косяки – в общем, жизнь вернулась в прежнее русло. А через год я от нее ушел. На республиканский канал. Для 23-летнего журналиста это был невероятный взлет. Но, перед тем как принять решение, я зашел к ней. И прямо сказал: если не отпустите, откажусь и продолжу работать на «Отыраре».

«Ты действительно вырос. Я тебя не то что отпускаю, я тебя благословляю! Смело иди туда, только нас не забывай», – сказала тогда Валентина Куприяновна.

Я проработал собкором «КТК» в Шымкенте 11 лет. И все это время, как обещал, всегда был рядом: снимал офис в одном здании с «Отыраром», делился с ними информацией, отдавал свои материалы, брал их корреспондентов с собой на съемки…
Потом работал руководителем пресс-службы Верховного суда, возглавлял проекты в международных медиаорганизациях, был старшим ТВ-продюсером новостей в Праге, PR-директором международной нефтегазовой корпорации – и везде обращали внимание на мое первое место работы. А когда я приезжал в гости в Шымкент, то всегда находил время навестить своего главного учителя. Выпить чайку или чего покрепче, поделиться новостями, обсудить кого-либо или что-либо. Она всегда – в курсе самых последних событий.

Поздравляю Вас, Валентина Куприяновна, с прекрасным юбилеем! Огромное Вам человеческое спасибо за все, что Вы сделали для меня, моих коллег и жителей Шымкента! Дай Вам Бог крепкого здоровья, бодрости и долгих лет! Ура!

Евгений ДРОБЯЗКО, PR-директор ГКП «Алматы Қала Жарық»

На одной волне

Татьяна Корякина

Человек не бывает одиноким, если на свете есть кто-то, относящийся к любимому делу – работе на телевидении,
с профессиональной ответственностью, эмоциональной выдержкой и умением захватить, завладеть вниманием зрителей, вызвать общественный резонанс, а порой и сместить вектор сложившегося мнения.

Не с каждым человеком удается быть на одной волне в профессиональном плане. Уверена, что отданные Вами, Валентина Куприяновна, силы, время и старания в становлении крупного регионального медиахолдинга, потрачены не зря. Ни на секунду не было сомнений, что наша общая цель одна – это победа. Ваша работа послужила примером для подражания для остальных, для тех, кто к своей работе относится так, как будто она всегда была и всегда будет. В любой работе, особенно такой, как наша, нужно стараться. И Вы это понимаете. Надеюсь, мы увидим еще много таких же непревзойденных Ваших трудов.

Желаю Вам, Валентина Куприяновна, долгих лет жизни, крепкого здоровья и незабываемых мгновений в кругу близких людей, единомышленников, друзей.

Татьяна КОРЯКИНА, заместитель директора медиахолдинга OTYRAR

20 фактов о Куликовой
1. Валентина Куприяновна Куликова родилась 11 мая 1944 года в поселке Шахтинский Пермской области в семье шахтеров.
2. В 1963 году отучилась на отделении «Режиссура и актерское мастерство» Пермского краевого культурно-просветительского училища. Начала трудовую деятельность в театрах России.
3. В 1964 году приехала в Казахстан, работала в театрах Семипалатинска и Чимкента.
4. В 1975 году окончила Чимкентский педагогический институт по специальности «Русский язык и литература».
5. С 1978 года работала в культурно-просветительских учреждениях Чимкентской области, а также директором клуба «Победа» ЧПО КПО, художественным руководителем парков города, заместителем директора ДК «Фосфор», директором Дома художественной самодеятельности.
6. Без отрыва от производства окончила Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде.
7. Возглавляла в Казахстане первый центр досуговой деятельности на самоокупаемой основе.
8. Создала коллективы, которые неоднократно занимали первые места во Всесоюзных конкурсах и побывали в городах Греции, Болгарии, Монголии и др.
9. В 1992 году создала первое городское авторское телевидение Шымкента. Тогда это был «5 канал». Через два года канал был переименован в «Отырар ТВ».
10. В 1994 году начала самостоятельную телевизионную карьеру и деятельность. Неоднократно ездила на мастер-классы организации «Интерньюс-Казахстан» и семинары в странах Центральной Азии, организованные госдепартаментом США по развитию телевидения.
11. В 2003 году создала конвергентную редакцию в медиахолдинге: «Отырар ТВ», газеты «РАБАТ» и «Оңтүстік Рабат», информационный сайт Otyrar.kz.
12. Занимается шиpoкой общественной деятельностью. Является членом Ассамблеи народа Казахстана.
13. Лауреат премии акима ЮКО «Бауырмал»: награждена за созидательную работу по укреплению дружбы, мира и межнационального согласия между народами и народностями, проживающими в Южном Казахстане.
14. Активно участвует в решении женских проблем, была членом Комиссии по делам семьи и гендерной политике при акиме ЮКО.
15. Победительница республиканского конкурса «Лучшее предприятие, возглавляемое женщиной» в номинации «Средства массовой информации».
16. Обладательница награды «Лучшее СМИ» в номинации «Малый и средний бизнес».
17. С 2004-го по 2006 год была избрана президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Казахстана. Лично участвовала в разработке закона о СМИ. Была членом комиссии по делам СМИ при Президенте РК.
18. С 2003-го по 2019-й была главным редактором газеты «РАБАТ».
19. Награждена орденами «Құрмет» (2004 г.) и  «Достық» I степени (2016 г.). Почетный гражданин города Шымкента и Южно-Казахстанской области.
20. Была счастлива замужем за режиссером Чимкентского русского драмтеатра Иваном Ивановичем Духачеком-Дубровским.

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