Поздравляем главного педагога южного мегаполиса

Сегодня свой день рождения отмечает главный педагог города, руководитель управления образования Шымкента Тажиева Жанат Арысбековна.

Свой трудовой путь Жанат Тажиева начала учителем в районной школе. Позднее устроилась в Департамент образования Южно-Казахстанской области, где почти 10 лет успешно проработала на руководящих должностях.

Коллеги и почти все, кто по долгу службы пересекался с Тажиевой, в первую очередь отмечают ее профессионализм, открытость, человечность и умение расположить к себе собеседника любой возрастной группы.

Под ее руководством в Шымкенте улучшились показатели по ЕНТ, увеличилось количество образовательных учреждений, улучшилось техническое оснащение школ города, а с начала этого года Шымкент одним из первых городов ввел в практику бесплатное горячее питание для учеников младших классов в школах города.

С 2021 года Жанат Арысбековна можно сказать стала неотъемлемой частью большого проекта под названием «Народ и Власть» на телеканале OTYRAR. Где каждый четверг, каждый желающий может позвонить по номеру прямого эфира и оставить обращение, жалобу или предложение лично руководителю управления образования. Многие вопросы глава ведомства решает буквально на месте.

Уважаемая Жанат Арысбековна, поздравляем Вас с днем рождения. Пусть ваш жизненный путь будет полон смелых решений и порядочных людей. Успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и счастливого долголетия.

С уважением, команда медиахолдинга OTYRAR.