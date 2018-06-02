Поводом стало объявление Шымкента городом-миллионником. Сегодня в четырех районах города прошли конференции, посвященные статусу города. В работе конференций приняли участие около тысячи человек. Все они – уличкомы, домкомы, представители советов старейшин города.

Напомним, что 17 мая глава государства официально заявил – Шымкент стал третьим миллионником страны.

В ходе конференций люди активно высказывали свое отношение к этому событию. Было единогласно принято предложение инициировать обращение по изменению статуса Шымкента.

В частности, прозвучало, что Шымкент — стремительно развивающийся город, а вклад всех шымкентцев в развитие страны огромен. Согласно п. 1 статьи 3 Закона РК «Об административно-территориальном устройстве» от 8 декабря 1993 года, «города республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или имеющие численность населения более одного миллиона человек». А это значит, что Шымкент имеет возможность стать городом республиканского значения, после принятия Указа президентом.

Жители инициативу поддержали единогласно.

Напомним, накануне с обращением к населению города выступили аким области и аким города. В нем они поздравили горожан с тем, что Шымкент достиг миллионной отметки.