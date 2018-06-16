Руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии подтвердил, что проблемы с поставкой еды для животных были, но никто не голодал.

Проблемы были, но животные не умирали от голода и обезвоживания. Руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента прокомментировал нашумевший видеоролик о содержании домашних животных в питомнике по отлову бродячих собак и кошек, передает корреспондент BNews.kz.

Чтобы быть максимально объективным, корреспондент BNews.kz лично проверил состояние питомника. Оказалось, что собаки находятся на специально оборудованной территории, а не расхаживают по питомнику, как это было показано на видео. Каждая клетка и животное пронумерованы и внесены в базу данных. Нет и трупов животных, которые якобы погибают от голода. Кремационная печь в питомнике работает исправно, кроме того, на территории городского питомника имеются две подобные печи, одна из которых в резерве.

«У нас еще такого не было, чтобы печь выходила из строя. Так как здесь же рядом имеется вторая запасная кремационная печь, которая так же работает на жидком топливе. Кремация выполняется периодически в присутствии членов комиссии, куда входят и представители ветеринарного отдела, депутаты, представители СЭС и других государственных органов. И прежде чем сжигать питомцев, мы усыпляем их, вводя через инъекцию специальный препарат», — говорит Жалгасбек Мергенбаев, исполняющий обязанности заведующего приютом.

Перебои с поставкой еды для животных действительно были, признаются в отделе ветеринарии города. Всему виной недобросовестные предприниматели, заявляют ветеринары. Конкурс на поставку питания проводился трижды.

«Первый конкурс на поставку питания для собак был объявлен 30 января 2018 года, но был признан несостоявшимся. Второй конкурс был проведен в марте. Победитель – ИП «Абдуллаулы». И хотя ему были переданы все необходимые документы, он отказался подписывать договор. Данный предприниматель был включен в список недобросовестных поставщиков, а документы на его компанию переданы в суд. Третий конкурс проводился в апреле. Победило ТОО «Микротип». Но поставщик направил уведомление, что не в состоянии обеспечить поставку кормов. 27 апреля по решению суда этот поставщик также был включен в список недобросовестных. Четвертый конкурс был объявлен 5 июня. Победителем стал ТОО «БЛ». Данная компания первый завоз еды должна осуществить в этот понедельник. Но животные в питомнике временного содержания до сегодняшнего дня не оставались голодными. Все это время животных на основе договоренности кормили пищевыми отходами из общественных пунктов питания и кормами, которые привозили за счет спонсоров. Сейчас у нас в питомнике имеется 200 килограмм сухого корма. Проблем с едой для кошек изначально у нас не было. Так как поставку кошачьего корма выполняет ИП «Тастанбеков», — сказал Гани Курманбаев, руководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

Стоит отметить, что с начала года было отловлено 4 056 собак и 503 кошки. На данный момент в питомнике содержится 37 собак. Кошек в питомнике на данный момент нет. На содержание, аренду питомника, питание и закуп необходимых препаратов с бюджета было предусмотрено 92 миллиона тенге.

Шымкентский пункт временного содержания предназначен для отловленных живьем с помощью сети и удила животных. Если в течение трех суток владельцы кошек или собак не объявляются, животных усыпляют специальным препаратом.

Интересно и то, что попасть на территорию питомника просто так не возможно. Для того чтобы найти своего четвероногого, необходимо убедиться в том, что он действительно находится там. Для этого ветеринар показывает базу данных с фото и паспортом на завезенных животных. И если ваша собака или кошка действительно в питомнике, то сотрудники выносят животное, но не запускают. Все это делается в целях безопасности, чтобы граждане не смогли заразиться или подхватить какую-либо болезнь. Так как в питомнике содержатся не только здоровые, но и больные животные.

Что касается автора нашумевшего видеоролика по имени Бахадур, то ответственные лица уверены, им является заведующий спецприемником. По мнению представителей отдела ветеринарии и сельского хозяйства, заведующий из-за своей некомпетенции преднамеренно выпустил животных из клеток.

«Вы сами посмотрите видео. Он сам рассказывает, что во время его работы городская региональная инспекция наложила административные штрафы за ряд нарушений в работе пункта, как неподобающие условия содержания животных в клетках, вольное хождение собак по территории пункта. Таким образом, он сам показывает, что на доверенной ему территории творится беспорядок. Для убедительности он выпустил животных из клеток. За это его еще раз оштрафовали на 62 тысячи тенге», — добавил Гани Курманбаев.

На данный момент автора видеоролика нет на рабочем месте, причиной тому стали проблемы со здоровьем.