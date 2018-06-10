Это не громкая фраза, которой обычно пытаются привлечь ваше внимание и заставить слушать. Уже ни для кого не секрет, что стресс стал постоянной частью нашей жизни, и что все больше людей живут ненормально – в режиме постоянного напряжения, не давая себе расслабиться, не имея возможности отдохнуть и перезагрузиться. И тем самым загоняют себя.

Можно ли жить без стресса сегодня? Да, но только если вы счастливчик. То есть, либо обладаете сверхустойчивой нервной системой, либо имеете возможность жить вдали от сумасшедшей современной цивилизации и вам это нравится, либо если о вашей жизни заботится кто-то другой. И интересно вот что. Этот другой может быть не только богатый папа или заботливая мама. Часто у людей, искренне верящих в высшие силы, жизнь безмятежна и проста. На все воля Божья, говорят они, и зачем тогда переживать.

Но если вы обычный человек, один из сотен миллионов, который должен каждый день, каждый час решать сложные жизненные задачи, то стресс – ваш постоянный спутник. И значит, вы в группе риска.

Есть красноречивые цифры, которые говорят о проблеме. По статистике, в США 90% населения постоянно находится в состоянии сильного стресса. В такой позиции конечно же оказались не только американцы, просто в этой стране отслеживается ситуация, и они занимаются этой проблемой вплотную.

По данным Российской академии наук, после того, как перестал существовать Советский Союз, за 13 лет число больных сердечно-сосудистыми болезнями выросло с 617 до 900 человек на 100 тысяч населения. Догадываетесь в чем здесь дело? Перестало существовать общество стабильности, была потеряна предсказуемость всех этапов жизни и уверенность в завтрашнем дне. Не будем говорить сейчас, что это однозначно плохо: многие расценивают это как открытие новых возможностей и шанс самому строить свою жизнь. Но колоссальная ответственность, которая в таком случае лежит на человеке, дает о себе знать нервными срывами и различными болезнями.

Кардиологи еще раз напомнили, что именно стресс приводит к серьезным проблемам с сердцем, инфарктам и инсультам. Особенно опасны сильные эмоциональные потрясения, которые вызывают высвобождение огромного количества гормонов, таких как адреналин, норадреналин и дофамин. В этот момент может наступить спазм коронарных артерий и риск преждевременной смерти резко возрастает.

У медиков существует и такое понятие, как дистресс. Это когда стресс длится долго и становится разрушительным для организма. Допустим, неразрешимая ситуация в семье или на работе, которая длится месяцами или даже годами. Человек живет в постоянном напряжении и это приводит к дистрессу. Его признаки может заметить даже неспециалист. Это:

повышенная возбудимость, раздражительность;

невозможность на чем-то сосредоточиться;

нарушение речи (заикание, путаница слов, частое повторение одного и того же);

рассеянность, забывчивость;

нарушение аппетита;

мышечное напряжение (сами собой сжимаются челюсти, кулаки и т. п.);

периодически возникающие боли в голове, в шее и плечевом поясе, в области желудка.

Независимо от того, какой это стресс – долговременный или внезапный – учиться справляться с ним нужно обязательно.

Возьмите на вооружение несколько полезных советов. Не просто прочтите их сейчас и запомните, а старайтесь им следовать.

Первый. В нашей жизни вообще много проблем и трудностей. Этого не избежать. И надо учиться относиться к ним проще, как к задаче, которую надо решить. А иногда и не надо. Многие проблемы человек выдумывает сам, включая воображение. Есть люди, девиз которых «Кризис – это новые возможности». Если смотреть на любую проблему с такой точки зрения, то жить точно станет легче.

Второй. Каждому – по силам. Не берите на себя больше, чем можете сделать. Лучше скромный, но положительный результат, чем громкий провал. Продвигайтесь к цели небольшими шагами. Конечно, у всех нас бывают периоды, когда нужно мобилизовать силы и превзойти самого себя. Но жить так в постоянном режиме невозможно и просто опасно.

Третий. Это очень простой совет, но почему-то следовать ему для многих очень трудно. Оградите себя от негатива и агрессии, которые льются с экранов телевизоров и из интернета. Не подсаживайтесь на «орущие головы», отключитесь от скандальных ток-шоу. Как правило в таких спорах рождается не истина, а гипертония.

Четвертый. Боритесь со стрессом физическими упражнениями, быстрой ходьбой, работой на воздухе. Физические нагрузки сжигают избыток адреналина, выделяющегося в кровь.

Пятый. Если какая-то сложная ситуация долго не дает вам покоя, не оставайтесь с ней один на один. Проговорите проблему с кем-то кому доверяете. Решение может прийти прямо в процессе разговора.

Главное, убедить себя, что из любой ситуации можно найти выход. Только нужно начать его действительно искать. Да, возможно, это потребует от вас каких-то жертв и неудобств, но вы избавитесь от проблемы, которая загоняет вас в угол. В конечном счете, это куда важнее.

Основатель компании Amazon Джефф Безос, человек, который должен был всегда решать очень много задач и преодолевать множество препятствий, как-то сказал: «Стресс в первую очередь возникает потому, что вы не предпринимаете действий в отношении того, что можете контролировать. Как только я идентифицирую проблему, я делаю первый телефонный звонок или отправляю первое электронное письмо, или что-то другое, что нужно сделать, чтобы начать работать над этой ситуацией. Даже если она не будет решена, сам факт, что мы обращаемся к ней, резко снижает любой стресс, который может возникнуть из-за этого».

Яна Котт

Освойте полезную расслабляющую технику. И начните делать это заранее.

Когда вы спокойны и расслаблены, обратите внимание на свое дыхание. Оно глубокое и размеренное. Вы дышите полной грудью, воздух спокойно входит в ваши легкие и выходит. Вам хорошо. Постарайтесь запомнить свое состояние и ту ситуацию, которая его создала. Возможно вы находитесь на природе или дома, где все привычно и комфортно в данный момент. Может, какая-то музыка, книга, общение с приятным человеком ввели вас в это состояние эмоционального равновесия. Вы дышите спокойно, глубоко. Анализируйте и запоминайте свои чувства в этот момент, это пригодится вам в будущем.

Следующий шаг. Почаще возвращайтесь к этому воспоминанию, сделайте это своей привычкой. И следите, как спокойно и ровно дышится вам в этот момент.

И когда в вашей жизни возникнет ситуация стресса, вы будете знать, что делать – погрузиться в приятное воспоминание и наладить спокойное ровное дыхание, которое в свою очередь выведет из кризиса ваш организм.