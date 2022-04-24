Накал тревоги нашей

Тема этой статьи недавно была буквально почерпнута из жизни. В магазине рядом с кассой висело объявление: «Сахар отпускается по 1 кг в одни руки».

Вместе со мной этот текст читала еще одна женщина зрелых лет. И вдруг она так громко, что даже я вздрогнула, неожиданно возопила: «Да когда ж это кончится?! То у нас пандемия, то терроризм, то война! Прям житья на свете нет!» Сахара, впрочем, тоже не было. Ни одного килограмма, ни в одни руки…

Сей инцидент можно было списать на конкретную человеческую неуравновешенность, плохое настроение, спонтанный всплеск каких-то затаенных женских обид. Но психологи поставили бы этой женщине более серьезный диагноз, что-то вроде «затянувшейся и запущенной депрессии на фоне общей политической нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне». Что ж, как говорится, дожили…

Напряжение души

«Неуверенность в завтрашнем дне» – эта, вроде бы, расхожая банальная фраза. Но на самом деле, разве в последние годы мы не получали постоянную психологическую встряску? Эта пресловутая пандемия… Сколько малых и больших предприятий пострадало от удаления своих сотрудников (простите за тавтологию) «на удаленку»? Сколько детей недоучилось, преодолевая барьеры «онлайновского» получения знаний? Сколько людей не увидели своих родных и близких из-за карантинного закрытия границ? Сколько веселых и торжественных событий прошло мимо нас из-за санитарных ограничений? А недавние январские погромы?!

И вот только, казалось бы, ковид дал послабление, и тут на тебе! – конфликт России с Украиной. Как будто нас не должно это касаться, мы – другая страна. Но никак не получается. Мы в таможенной и евразийской связке. И вот уже идет информация о ближайшем кризисе мукомольной отрасли: надо запасаться мукой. Россия прекратила посылать нам сахар – и вот результат! И чем еще надо срочно забить наши кладовые?

Вот в чем вопрос… В общем, живем на вулкане постоянного тревожного ожидания. Может, и не кричим об этом в голос, как упомянутая тетка, а загоняем все внутрь, в себя, что по известным законам психологии гораздо хуже…

Жизнь в стрессовом режиме, говорят специалисты, чревата последствиями для здоровья, а состояние тревоги – вообще настоящая болезнь. Тревожиться человеку не запретишь. В умеренных дозах это чувство даже полезно: позволяет мобилизовать душевные силы и найти выход из экстремальных ситуаций. Но для беспокойства должны быть конкретные основания, и в норме оно длится довольно ограниченное время. Вплоть до решения вопроса. Но если человек постоянно испытывает чувство тревоги и беспокойства без причины, это уже может говорить о состоявшемся расстройстве психики. Врачи называют психологические симптомы этого состояния:

– постоянное чувство страха и волнения без причины,

– плохая концентрация внимания,

– нарушение сна,

– эмоциональная лабильность (перепады настроения), раздражительность, плаксивость,

– неспособность расслабиться и полноценно включиться в повседневные дела или общение с другими людьми,

– потребность в заверении других, что все в порядке, но при этом слова поддержки не приносят никакого облегчения.

Указывают врачи-неврологи и на физические симптомы, изобличающие «тревожную» болезнь:

– учащенное дыхание и сердцебиение,

– головные боли, боли в животе и области сердца,

– повышенная потливость,

– нарушение пищевого поведения: усиленный аппетит или, наоборот, его потеря.

Далее объединю все в один ряд: слабость, дрожь, озноб; нарушение стула: учащенные позывы, запоры; ощущение нехватки воздуха, тошнота, мышечные спазмы и боли. Вы нашли у себя такие симптомы?

Я нашла, и в превеликом количестве. Но специалистам надо верить, а они просят относиться к ситуации серьезно и продолжают пугать: «Интенсивность тревоги варьируется от легкой до тяжелой. Крайняя степень – это паника. Если долго игнорировать тревожное состояние без причины, то к нему могут присоединиться панические атаки.

Они настигают неожиданно, порой без всякого основания, но после этого эпизода человек начинает избегать ситуаций, похожих на ту, в которой это произошло: общественный транспорт, лифт, массовое скопление людей или, наоборот, пустое пространство. Это сильно снижает качество жизни и может привести к социальной отгороженности». В общем, страшное дело – так можно стать настоящим психом, а наш повседневно-бытовой фон прямо этому способствует…

Кто в группе риска?

Само собой, не все люди одинаково подвержены страхам, тревожности и паникерству. Некоторые вообще ни о чем не тревожатся. День прошел – и слава Богу. А что там будет завтра – да кто его знает: у каждого своя судьба, своя карма, свое предначертание… Таких жизнерадостных оптимистов кое-кто называет блаженными, а кто-то считает счастливчиками. Ибо живут они безмятежно, по законам Божьим: «Птичка Божия не знает ни заботы, ни трудов». А если прямо цитировать Библию, то: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их…»

Но большая часть разумного человечества все-таки имеет обыкновение заглядывать в день грядущий, то есть анализирует и прогнозирует, строит планы и заботится об их осуществлении. А значит, страшится: а вдруг что-то пойдет не так?

Специалисты по людским душам не зря делят людей по высшей нервной деятельности на холериков, сангвиников, меланхоликов и флегматиков. Так вот, сангвиники более всех способны противостоять житейским невзгодам, холерики и без всяких невзгод готовы все преувеличивать и раздувать до вселенских размеров, меланхолики по каждому пустяку впадают в депрессию, ну а флегматикам вообще все до лампочки.

В народе же принято мерить людей другим аршином. Говорят же, если пустой стакан до середины заполнить водой, то оптимист скажет, что стакан наполовину полон, а пессимист, что наполовину пуст.

Почему люди такие разные? Это, как говорится, риторический вопрос, на который нет ответа. Может быть, состояние нервной системы человека зависит от условий и среды обитания, в которых формировался его характер? Допустим, если индивид с детства познал бедность, неустроенность, нехватку еды, то он в первую очередь побежит запасаться всем впрок: а вдруг благополучие иссякнет, вдруг придется опять вернуться к «разбитому корыту»? Однако практика показывает другое.

Приведу свой пример. У меня в студенческие годы была подруга, детство которой прошло, прямо скажем, в адских условиях. Росла в жуткой дыре под названием Николаевка, близ Белых Вод. Отца не знала, мать «шабашила» по соседним деревням на строительстве кошар и беспробудно пила. Девочка сутками оставалась одна, голодала, собирала хлебные крошки по сусекам, а повзрослев, ходила по соседям за подаянием.

К тому же в восемь лет стала инвалидом после наезда шальной машины. Одну ногу ампутировали по колено. Долго привыкала к протезу. Подвергалась издевательствам со стороны сверстников, «костяной ногой» называли… Так знаете, более светлого и щедрого человека я в своей жизни не встречала! Она словно наверстывала упущенное ощущение радости бытия и спешила делиться этим с окружающим миром.

А вот другой пример, прямо «перпендикулярный». Знакомая пианистка выросла в семье матери-главврача и отца-главного механика одного крупного промышленного предприятия. Дом – полная чаша, одежда – сплошь «от кутюр». Приглашала нас, коллег, в гости «на икру», черную и красную. Потому как домочадцы не успевали ее «осваивать», и она пересаливалась в банках. Думаете, она была довольна жизнью? Ничуть.

Мир видела в исключительно черных красках: от нее мы уходили, как будто поели не деликатесную икру, а ядовитых грибов. Считали ее немного сумасшедшей: с такой неадекватной яростью она обрушивалась на все явления жизни. И не ошиблись. Через несколько лет приятельница действительно попала в реальный психдиспансер, который был у нас в Забадаме. Навещать ее было томительно и больно…

Методы защиты

Вот и получается, что степень комфорта на начальном этапе жизни никак не влияет на предрасположенность человека к депрессиям и нервным сбоям, а если и влияет, то незначительно. Есть предположение, что многое зависит от наследственности и кое-что от воспитания. И все-таки механизм работы нервной системы до конца не изучен, ибо человек – существо тонкое и непредсказуемое. Так как же с этим бороться?

Всякий вам скажет: обращайтесь к профессионалам – психологам, психотерапевтам, а если уж совсем невмоготу, то и к психиатрам. Это, конечно, в том случае, если с постоянными тревогами и страхами вы не можете справиться сами. Даже если, как советует Елена Малышева, вы настойчиво пьете йогурты с пробиотиками, едите цитрусовые в большом количестве и употребляете гамма-оксимасляную кислоту – это природные антидепрессанты.

Однако доверие к психотерапии в нашем обществе не такое слепое и однозначное, как у наших заокеанских братьев по разуму. Те вообще шагу ступить не могут без своего психосоветчика. Качественный специалист сейчас непомерно дорог, да и не факт, что не нарвешься на шарлатана. Были случаи, что за круглую до неприличия сумму человек получал банальные советы типа: «Расслабьтесь, и все у вас будет хорошо». Так что, к выбору душевного врачевателя надо подходить очень серьезно и ответственно.

Что же делать, если на собственного психотерапевта денег нет, а страхи и тревоги вас преследуют и одолевают? Говорят, помогает хорошо забытый аутотренинг. Помните, был такой советский фильм, где Ирина Муравьева, стоя перед зеркалом, сама себя увещевает: «Я самая обаятельная и привлекательная».

Это, по сути дела, и есть аутотренинг, то есть самовнушение. Приверженцы этой системы советуют проводить сеансы «самоуговора» по утрам. Надо сначала расслабиться, а потом монотонно проговаривать про себя, можно вслух, такие, допустим, фразы: «Я полностью спокоен. Волнение и тревоги покидают меня. Я отвлечен от всего окружающего». Ну и все в таком духе…

Еще, говорят, помогает медитация по практикам йоги. А еще лучше – сходите в церковь или мечеть, чаще делайте богоугодные дела, смотрите на мир добрее и проще, и он тоже обернется к вам добром…

Елена Летягина