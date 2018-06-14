Мужчина украл чужой рюкзак прямо во время намаза в одной из карагандинских мечетей, передает КТК. У парня украли рюкзак во время намаза, оставленный у входа в мечеть.

Просмотр видео с камер наблюдения выдал мужчину средних лет, который и прихватил чужую сумку.

По словам пострадавшего Еламана Бейсе, денег в рюкзаке было немного. Парень больше переживает за документы по учебе и удостоверение личности, оставленные в сумке.

Вопиющее преступление произошло еще пять дней назад. Полиция до сих пор не может поймать преступника.

Как стало известно, мужчина, совершивший кражу в мечети, еще и состоял на учете в тубдиспансере.