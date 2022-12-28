В жетысайской мечети нагло обчистили ящик для садака

Полицейские установили подозреваемого в краже денег из ящика для пожертвований.

В отдел полиции Жетысайского района обратился местный житель. В одной из мечетей неизвестные похитили 50 тысяч тенге из ящика для пожертвований. Участковые приступили к розыску. Данный факт зарегистрировали по статье «Кража».

«Стражи порядка провели подворный обход, опросили очевидцев и проверили камеры, установленные в мечети и на улице. В результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемого нашли в соседнем селе. Им оказался безработный, местный житель. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование», — рассказали в департаменте полиции.