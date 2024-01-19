В мечети похитили деньги из ящика для пожертвований

Богохульное преступление раскрыли полицейские Туркестанской области.

Двое 18-летних безработных похитили деньги из ящика для пожертвований. Металлический ящик они вскрыли с помощью монтировки. «добыча» оказалась небольшой — всего 50 тысяч тенге. В полиции подозреваемые заявили, что хотели украсть больше и думали, что их не вычислят. На преступление они шли подготовленными, убедившись, что видеокамер поблизости нет.

Однако, стражи порядка провели необходимые розыскные мероприятия и задержали злоумышленников. Проводится расследование, если вину подозреваемых докажут, то им грозит штраф около трёх с половиной миллионов тенге, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«В Жетысайский районный отдел полиции обратился сотрудник мечети о краже денег из ящика для пожертвований. По его словам, ночью неизвестные вскрыли стоящий перед мечетью металлический ящик и похитили из него деньги. Получив информацию, оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка провели необходимые розыскные мероприятия и задержали их. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье «кража».