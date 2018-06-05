Секретарь партии «Нур Отан» Тамара Дуйсенова выступила с критикой Министерства здравоохранения из-за ситуации с менингококковой инфекцией в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Свое мнение Тамара Дуйсенова озвучила в ходе заседания в центральном аппарате партии «Нур Отан» в Астане. В ходе выступления секретарь партии обратилась к представителям Министерства здравоохранения и региональных управлений здравоохранения.

«Все, кто участвует в заседании, все, кого я вижу на экране, — профессионалы своего дела. Можно сказать, что я знаю практически каждого из вас, совместно с вами работали, проводили очень большую работу. Но я хочу огорчить вас тем, что у всех вас остались большие проблемы, эти проблемы до сих пор не можете решить», — отметила Тамара Дуйсенова.

При этом она уточнила, в чем, на ее взгляд, заключаются основные проблемы ведомства.

«Первое — низкая исполнительная дисциплина в ваших организациях, которую вы плохо мониторите. Это касается и ваших организаций, Алексей Владимирович, которые ваше министерство и курирует», — обратилась Тамара Дуйсенова к вице-министру здравоохранения Алексею Цою.

Второй проблемой, по мнению бывшего министра здравоохранения и социальной защиты населения (позже — министр социальной защиты населения — прим.), продолжает оставаться отсутствие настороженности в отношении инфекционных заболеваний.

«Вот это больше всего губит работу всей системы здравоохранения. Я не могу сказать, что нет профессионалов, врачей, которые сегодня 24 часа оказывают медицинскую помощь. Обо всех, наверное, нельзя говорить, но та ситуация, которую мы сегодня имеем, снова прям открыто показывает вот эти две проблемы, которые мы не можем решить», — отметила она.

По словам Тамары Дуйсеновой, проблема менингита вынесла недоработки ведомства наружу.

«Вообще по менингиту, это ведь ежегодная проблема, она ведь сегодня не появилась. (…) Я понимаю, если бы появился новый вид инфекционного заболевания, алгоритм которого нам еще неизвестен, или проблема в том, чтобы определиться, как нужно действовать», — посетовала секретарь партии.

Она напомнила, что в 2015 году в Казахстане было 424 случая заболевания менингококковой инфекцией, но уровень смертности был гораздо ниже.