Конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» собрал в Шымкенте сразу 200 отечественных товаропроизводителей.

Среди участников — производители легкой и пищевой промышленности, транспортных средств, мягкой мебели, промышленного оборудования. Среди известных уже брендов и развернулась борьба стать лучшими в номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары».

Численность шымкентских предпринимателей растет год от года. Крупные и мелкие производители наполняют рынок отечественной продукцией. На ярмарке-выставке были представлены товары сразу 200 компаний. Среди них — производители детских игровых площадок.

Рассказывает Сундет Молдабеков, предприниматель: » Открыли производство в этом году. Готовые игровые площадки мы установили уже в четырех детских садах Шымкента, свою продукцию отправили в Семей. Сырье используем турецкое, заказываем пластмассу, остальное делаем сами».

Среди участников были производители мягкой мебели, стройматериалов, сельхозпродукции, предметов легкой промышленности и машиностроения. В этом году участие в выставке принимают сразу 15 новых участников. Так представленные изделия из кожи пользуются спросом не только на местном рынке, но и в Турции и Израиле.

«Сырье мы берем в Шымкенте, все полностью из Шымкента, развиваем отечественный рынок. Выпускаем сумки, аксессуары из кожи, делаем обшивку для салонов машин. Особенно популярностью пользуются ремни, товар идет хорошо», — делится успехами Азамат Нургожин, генеральный менеджер компании.

Местных производителей поддержали и горожане. Выставку посетили порядка 3 тысяч жителей мегаполиса.

Внимание посетителей привлекла и экопродукция. Это изделия из шерсти, натуральная обувь, аксессуары и мыло ручной работы, изготовленное по старинному рецепту наших прабабушек.

Выставка продлится два дня. Желающие купить товары отечественных производителей могут посетить выставочный зал Корме и в субботу. Одновременно с выставкой проходит конкурс «Лучший товар Казахстана». В ней принимают участие, как уже известные, так и новые предприятия. Победители смогут принять участие в республиканском конкурсе.