В сфере юриспруденции будет внедрен единый стандарт качества.

Мажилис парламента Казахстана одобрил законопроект об адвокатской деятельности и юридической помощи, в рамках которого на смену неорганизованным частным и практикующим юристам должен прийти опытный дипломированный специалист в области права, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на члена комитета по законодательству судебно-правовой реформы Каната Мусина.

По его словам, в сфере юриспруденции будет внедрен единый стандарт качества, профессиональных принципов и правил. Вводится обязательство страхования профессиональной ответственности адвокатов. Мусин считает, что закон создает условия для расширения доступа населения республики к юридической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта депутаты парламента Казахстана одобрили вышеуказанный проект. Закон предусматривает безвозмездное оказание юридической помощи малоимущим слоям населения.