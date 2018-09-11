В Шымкенте будет создана городская коллегия адвокатов

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» на территории области, города республиканского значения, столицы должна быть образована и действовать одна коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории другой области, города республиканского значения, столицы.

В целях реализации указанной нормы Закона, 8 сентября в городе Шымкенте проведено общее собрание Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов, в работе которого приняли участие адвокаты Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов, заместитель руководителя Департамента юстиции Туркестанской области Мейржан Исабеков и руководитель отдела Негина Клышпаева.

На общем собрании приняты решения о переименовании Южно-Казахстанской областной коллегии адвокатов в Туркестанскую областную коллегию адвокатов, о создании Шымкентской городской коллегии адвокатов, об утверждении уставов Коллегий адвокатов.

Адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи, а также содействовать мирному урегулированию спора.

Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц.