Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности», направленный на совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщалось ранее на сайте Сената, документ предусматривает упрощение процедуры регистрации объектов интеллектуальной собственности, устранение правовых пробелов, а также исключение норм, создающих административные барьеры в сфере охраны авторских прав.

Кроме того, вводится институт компенсации вместо возмещения ущерба при нарушении прав на товарные знаки. Предлагалось определять размер устанавливаемой судом компенсации, которую правообладатель вправе требовать взамен возмещения ущерба в случаях нарушения его прав, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных товаров.

Также рассматривалась норма об обязательном опубликовании заявок на товарные знаки с момента их поступления в экспертную организацию. Текст закона публикуется в печати.