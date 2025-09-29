«Nesquit» и «KatKit»: поддельный шоколад на наших рынках

В Туркестанской области изъято более 37 тысяч поддельных шоколадных батончиков.

Департаменты юстиции Туркестанской области, Алматы и Шымкента провели совместную внеплановую проверку в Сайрамском районе.

Основанием для проверки стало заявление правообладателя — международной компании, специализирующейся на производстве шоколадных батончиков и кондитерских изделий. В результате было изъято свыше 37 тысяч единиц контрафактной продукции, реализуемой с нарушением прав правообладателя.

Под известными торговыми марками, но с изменёнными названиями «KatKit», «Nesquit» и «Зайка» недобросовестные предприниматели пытались продавать поддельный шоколад.

«Данный факт свидетельствует о недопустимости незаконного использования объектов интеллектуальной собственности и подчеркивает важность комплексных мер по пресечению нарушений в данной сфере. На сегодняшний день материалы дела направлены в суд для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — рассказал начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции г.Шымкента Мухтар Абдезов.

При этом остаётся неизвестным, кем и в каких условиях изготавливалась продукция, а также из каких компонентов она состояла и могла ли представлять угрозу для здоровья. В связи с этим потребителям настоятельно рекомендуется приобретать шоколадные изделия только под оригинальными торговыми марками и в крупных розничных сетях