Жители города несколько лет подряд на встречах акимов с населением поднимали один и тот же вопрос – бездорожья.

Общая протяженность дорог Шымкента – 2882 км. При этом 334 км из них – представляли сплошное бездорожье.

Долгие годы жители улиц с грунтовыми дорогами были вынуждены пробираться по лужам и глине в дождь, а в жаркие дни — дышать пылью… Но в этом году жителей услышали.

Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев заявил, что до 2019 года грунтовых дорог в Шымкенте не будет – их покроют гравием. Это позволит значительно улучшить дорожное полотно.

И работы почти завершены! Покрыт гравием один миллион кв.м. дорог.

«Мы выполним поручение руководства в срок, а за качеством работ, помимо экспертов следят и уличкомы», — рассказал заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абай Турханов.

Обещание будет выполнено досрочно в июле 2018 года, сообщили в акимате г. Шымкента. А жители пользуются обновленными дорогами и не перестают благодарить акима Шымкента, умеющего держать слово.

СПРАВКА: Гравийная дорога (гравийка) — автомобильная дорога, покрытая гравием (не асфальтом).