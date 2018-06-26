Специалисты ТОО «ЛТД Турмыс» демонтируют турникеты, установленные на разделительной полосе по пр. Кунаева.

По словам специалистов, эти турникеты нередко становились причиной ДТП. Кроме того они сильно мешают подстригать разросшиеся ветки деревьев.

Специалисты говорят, что из-за веток затруднен обзор на дороге. Изначально турникеты на Кунаева устанавливали для того, чтобы пешеходы научились переходить дорогу в положенном месте . Полицейские надеются, что шымкентцы и после демонтажа турникетов будут вести себя цивилизованно.

Отметим, демонтированные турникеты будут установлены на других улицах