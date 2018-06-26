Сегодня стало известно, что акимат города объявил конкурс госзакупок по сносу трех труб бывшего свинцового завода.

На эти цели в бюджете предусмотрено 9 млн тенге. Сейчас специалисты Абайского акимата совместно с сотрудниками службы ЧС обследуют дома, прилегающие к территории бывшего промышленного гиганта. Они предупреждают население о техногенном землетрясении, которое может быть спровоцировано сносом башен.

Итоги конкурса будут озвучены через две недели.