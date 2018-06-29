Поднять Шымкент до уровня городов Астаны и Алматы — такую задачу поставил аким миллионника Габидулла Абдрахимов.

В ходе сессии городского маслихата заместитель акима Шымкента Гульжан Курманбекова рассказала об исполнении бюджета города в 2017 году.

Доходная часть бюджета была перевыполнена на 104,7% или 2 555,2 млн. тенге.

При этом расходы составили 131 075,3 млн. тенге. Это – 99,9% от запланированной суммы — 131 232,6 млн. тенге.

Так на сферу образования было предусмотрено 45,5 млрд.тенге. Эти средства пошли на обеспечение горячим питанием 11 414 школьников, летний отдых 5 483 школьников, поездку на «ЭКСПО-2017» 1 650 школьников. Кроме того 372 млн тенге было выделено на текущий ремонт объектов образования. В результате впервые были отремонтированы все 124 школы города.

После проведения систем водоснабжения в трех микрорайонах (Қызылжар, Ынтымақ, Тұран) уровень водоснабжения города достиг 93%.

После прокладки электросетей в двух микрорайонах(Азат, Қазығұрт) электрификация города достигла 89,0%. Кроме того, в 2018 году планируется завершение строительства подстанций «Астана -1, 2».

В результате работ по газоснабжению двух микрорайонов (Бозарық-1,2,3, Ынтымақ-2) уровень газоснабжения города достиг 91,6%.

Канализация проложена в пяти микрорайонах (Самал-1, Самал-2, Қайтпас-1, Қайтпас-2, Солтүстік-батыс).

Для решения вопросов обеспечения транспортом из бюджета было выделено 12,8 млрд.тенге. Эти средства пошли на средний и капитальный ремонт 131 улицы, строительство тротуаров на 12 улицах. Кроме того был проведен текущий ремонт 69,2 км дорог, 136,2 км покрыто гравием, реконструировано 14 магистральных дорог, построен один пешеходный переход, одна дорожная развязка, а также построены дороги к соцобъектам в мкр. Самал-1 и Бозарык, Северо-запад и Құрсай.

Глава Шымкента Габидулла Абдрахимов поблагодарил народных избранников за поддержку городских инициатив и отметил, что все, что делается в городе направлено на улучшение жизни горожан. Кроме того, в ближайшие дни будет подписан меморандум с акиматом Астаны об обмене опытом со столичными коллегами: «Мы будем работать по новым стандартам, причем, они должны применяться во всех сферах. Потенциал, ресурсы и желание у нас есть – осталось только работать. И я думаю, работать мы будем вместе, ведь наша задача сегодня поднять Шымкент до уровня городов Астаны и Алматы».