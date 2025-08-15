Ремонт во всех школах Шымкента должен быть завершен до 24 августа

Депутаты Шымкентского городского маслихата во главе с председателем Бахадыром Нарымбетовым проверили готовность школ к новому учебному году. Осмотрено уже 180 объектов, остальные планируют посетить в ближайшие дни. В большинстве зданий капитальный ремонт подходит к завершению, подрядчики обязаны завершить все работы до 24 августа.

Бахадыр Нарымбетов, председатель Шымкентского городского маслихата: «В целом подготовка неплохая, по сравнению с прошлым годом есть позитивные сдвиги. Недочеты присутствуют, но на их устранение еще есть время. Завершение работ 30 августа или в день начала учебы мы не принимаем — крайний срок 24 августа. 21-го проведем повторную проверку. Если что-то не будет готово, направим предложение в акимат. В большинстве школ результаты удовлетворительные».

В Шымкенте работают и частные школы, где обучаются сотни детей. Однако некоторые из них не соответствуют санитарным и строительным требованиям: нередко предприниматели размещают учебные заведения в бывших ресторанах и банкетных залах. По словам председателя, в одних школах достаточно места, но здание не подходит под нормативы, в других — наоборот. Подобные объекты находятся под особым контролем.

Бахадыр Нарымбетов, председатель Шымкентского городского маслихата: «Среди частных школ есть те, что по условиям превосходят государственные. Но встречаются и проекты, созданные лишь ради дохода. Полностью осуждать их нельзя — в свое время были такие возможности. Однако, если здание или площадь не соответствуют нормам, вопрос предоставления госзаказа стоит пересмотреть».

Перевод учеников из подобных школ в другие учреждения — процесс непростой, но, если требования не выполняются, договор с таким заведением расторгают.