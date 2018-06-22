В Шымкенте прошла двадцать пятая очередная сессия маслихата Туркестанской области. Работу сессии вел её председатель – депутат З.С.Чалданов. Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев отметил, что следующая встреча областного маслихата состоится в Туркестане и будет посвящена предстоящей работе, проводимой в городе.

В работе сессии приняли участие аким области Ж.Туймебаев, председатель областной территориальной избирательной комиссии, акимы городов и районов, секретари районных и городских маслихатов, руководители правоохранительных органов, областных управлений и территориальных департаментов, а также представители средств массовой информации.

На повестке дня сессии областного маслихата был заслушан отчет руководителя управления строительства К.Жамашева о реализации Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» за 2017-2018 годы, а также отчет акимата и ревизионной комиссии области об исполнении областного бюджета за 2017 год.

Кроме того, были рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата «Об областном бюджете на 2018-2020 годы» и о присвоении наименования и переименовании административно-территориальных единиц Туркестанской области.

Вместе с тем, по словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлана Байгута, был определен список социально-значимых сообщений Туркестанской области. Руководитель управления отметил, что принятие решения по данному проекту позволит предоставить жителям региона регулярные пассажирские перевозки по доступным ценам. В ходе сессии депутаты областного маслихата приняли положительные решения по вопросам, обсуждавшимся на заседании сессии.

Подводя итоги заседания, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев отметил, что следующая встреча областного маслихата состоится в Туркестане и будет посвящена предстоящей работе, проводимой в городе.

«Перенос областного центра в Туркестан для всех нас — большая гордость и ответственность. Туркестан становится центром тюркского мира, его международное значение возрастает. В областном центре будет построен новый административно-деловой центр, культурные объекты, спортивные комплексы и торговые центры.

Пройдут международные научные, религиозные, культурные форумы и симпозиумы. В целях развития туризма в городе Туркестане планируется строительство нового аэропорта и автовокзала. Помимо этого, запланировано провести капитальный ремонт старого железнодорожного вокзала. Более того, будут запущены проекты, направленные на развитие интенсивного садоводства и увеличения промышленной продукции», — подчеркнул Ж.Туймебаев.