Жители Аксукента столкнулись с проблемой, которую не могут решить сами. Да и местные власти глухи к мольбам беловодцев. Все дело в том, что питьевая вода в их домах идет вместе с песком и червями.

По словам жителей улицы Конаева в Аксукенте, такая ситуация происходит каждый летний период. Жильцы жаловались в ЖКХ, акимат и в компанию «Сайрам тазалык«, которая непосредственно несет ответственность за подачу питьевой воды. Но все тщетно, результата нет никакого.

«Даже скот эту воду не пьет, даже не нюхает. Понимает!? А мы вынуждены ее сначала процедить через фильтр, далее прокипятить и только потом пьем. И все это в то время, когда все говорят, что наша страна является одной из передовых. А самое смешное и обидное, что мы за эту воду платим. А биться невозможно, нас никто не слышит. Акима сельского мы никогда в глаза не видим, в акимате нам всегда отказывают, в прокуратуре нас выслушали, но отправили по кругу. А теперь говорят, мол, зачем СМИ звать? А кого нам звать? У нас дети маленькие, вы понимаете это? Говорят нужно растить здоровую нацию! А как растить?» — жалуется Юлия Минаева? жительница поселка Аксукент.

Как рассказывают жители, жаловались в акимат не один раз, писали заявление в прокуратуру. На просьбы аксукентцев никто не откликается. Обещали поставить большой фильтр, но куда и когда его поставят пока неизвестно. На сход жителей приехали и представители Сайрамского акимата, пришел и сам аким округа, которого как оказалось, жители увидели впервые.

«Вот мы, те самые люди, которые не раз были в акимате, требуем навести порядок, этого человека мы не знаем. Он сейчас пришел и говорит мне, чтобы я мусор убрала около дома. Вы понимаете это? А то, что мы пьем воду с червями и песком это нормально? Они молчат, им сказать нечего. А теперь еще у нас просят официальное подтверждение. Мы получается врем все?« — жалуется Юлия Минаева, жительница поселка Аксукент.

В свою очередь сотрудники акимата уверяют, что ситуация не столь критична, как усложняют ее жители. Мол, трубы тут новые, срок очистки займет максимум две недели. И вода пойдет чистая. На вопрос, почему годами вода вместе с песком идет из крана, ответа конкретного не последовало.

«Намечается полная очистка водопроводных сетей, будем промывку делать. Тут в летнее время скапливается песок, и мы обязуемся в течение двух недель все очистить. Почему по трубам пошел песок, мы не знаем, но мы все почистим«, — пояснил Оразбаев Мурат, директор ТОО «Сайрам тазалык«.

Аким сельского округа с нами беседовать отказался, уверяя что впервые слышит о такой проблеме.

«Червяки такие не могут попасть в краник, и столько песка тоже. Это еще нужно проверить», — пояснил Муратбеков Манасхан, аким Аксукентского сельского округа.

Жители улицы Конаева надеются, что аким области Жансеит Туймебаев решит их проблему. Если в течение двух недель ситуация не изменится, жители планируют пойти к акиму области на прием. Аксукентцы готовы уже ехать даже в областной центр Туркестанской области в Туркестан, если их проблема не будет решена.

Шуддин Саидов