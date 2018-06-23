Вода
Вода набранная в кране. На дне бутылки виден осадок

Жители Аксукента столкнулись с проблемой, которую не могут решить сами. Да и местные власти глухи к мольбам беловодцев.  Все дело в том, что питьевая вода в их домах идет вместе с песком и червями.

По словам жителей улицы Конаева в Аксукенте, такая ситуация происходит каждый летний период. Жильцы жаловались в ЖКХ, акимат и в компанию «Сайрам тазалык«, которая непосредственно несет ответственность за подачу питьевой воды. Но все тщетно, результата нет никакого.

Вода
Осадок из фильтра, который не чистили два дня.

«Даже скот эту воду не пьет, даже не нюхает. Понимает!? А мы вынуждены ее сначала процедить через фильтр, далее прокипятить и только потом пьем. И все это в то время, когда все говорят, что наша страна является одной из передовых. А самое смешное и обидное, что мы за эту воду платим. А биться невозможно, нас никто не слышит. Акима сельского мы никогда в глаза не видим, в акимате нам всегда отказывают, в прокуратуре нас выслушали, но отправили по кругу. А теперь говорят, мол, зачем СМИ звать? А кого нам звать? У нас дети маленькие, вы понимаете это? Говорят нужно растить здоровую нацию! А как растить?» — жалуется Юлия Минаева? жительница поселка Аксукент.

Вода
Осадки в фильтре спустя два дня

Как рассказывают жители, жаловались в акимат не один раз, писали заявление в прокуратуру. На просьбы аксукентцев никто не откликается. Обещали поставить большой фильтр, но куда и когда его поставят пока неизвестно. На сход жителей приехали и представители Сайрамского акимата, пришел и сам аким округа, которого как оказалось, жители увидели впервые.

Вода
Аким сельского округа не верит тому, что на самом деле в банке такой осадок.

«Вот мы, те самые люди, которые не раз были в акимате, требуем навести порядок, этого человека мы не знаем. Он сейчас пришел и говорит мне, чтобы я мусор убрала около дома. Вы понимаете это? А то, что мы пьем воду с червями и песком это нормально? Они молчат, им сказать нечего. А теперь еще у нас просят официальное подтверждение. Мы получается врем все?« — жалуется Юлия Минаева, жительница поселка Аксукент.

В свою очередь сотрудники акимата уверяют, что ситуация не столь критична, как усложняют ее жители. Мол, трубы тут новые, срок очистки займет максимум две недели. И вода пойдет чистая. На вопрос, почему годами вода вместе с песком идет из крана, ответа конкретного не последовало.

Вода
Вода, набранная в кране. На дне бутылки виден мутный осадок

«Намечается полная очистка водопроводных сетей, будем промывку делать. Тут в летнее время скапливается песок, и мы обязуемся в течение двух недель все очистить. Почему по трубам пошел песок, мы не знаем, но мы все почистим«, — пояснил Оразбаев Мурат, директор ТОО «Сайрам тазалык«.

Аким сельского округа с нами беседовать отказался, уверяя что впервые слышит о такой проблеме.

Вода
Жители Аксукента вместе с сотрудниками акимата

«Червяки такие не могут попасть в краник, и столько песка тоже. Это еще нужно проверить», — пояснил Муратбеков Манасхан, аким Аксукентского сельского округа.

Жители улицы Конаева надеются, что аким области Жансеит Туймебаев решит их проблему. Если в течение двух недель ситуация не изменится, жители планируют пойти к акиму области на прием. Аксукентцы готовы уже ехать даже в областной центр Туркестанской области в Туркестан, если их проблема не будет решена.

Шуддин Саидов

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