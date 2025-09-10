Вопрос обеспечения питьевой водой в Туркестанской области на строгом контроле

Вопрос обеспечения жителей Туркестанской области чистой питьевой водой — один из приоритетов регионального руководства. Он находится под пристальным контролем акима области Нуралхана Кушерова.

Ход исполнения поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева — обеспечить 100% населения чистой питьевой водой к концу 2025 года — строго отслеживается.

В масштабе страны уровень обеспечения населённых пунктов питьевой водой оценивается по двум основным показателям: процент обеспеченности в городах и в сельской местности. Туркестанская область — один из активно работающих в этом направлении регионов. Городское население области, примерно 542 тысячи человек, обеспечено водой на 100%. Кроме того, централизованным водоснабжением охвачено 98,1% из 756 сельских населённых пунктов. Однако остаются актуальные проблемы, такие как качество воды, время её подачи, износ инфраструктуры, а также полное отсутствие воды в отдельных посёлках. В переходный период поручено организовать альтернативные меры по доставке воды.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Обеспечение населения питьевой водой должно вестись на постоянной основе, с выявлением актуальных проблем и их заблаговременным решением в установленные сроки. Поручаю обеспечить качественное и своевременное выполнение строительных работ по объектам водоснабжения, запланированным к завершению до конца года».

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, изношенность старой системы водоочистки в Шардаре мешает стабильной подаче воды населению в летнее время. Для решения этой проблемы реализуется проект «Групповой водопровод Шардара» общей стоимостью 16,9 млрд тенге.

Аналогичная ситуация наблюдается в городе Сарыагаш — из-за роста численности населения и чрезмерного потребления воды летом (в некоторых случаях даже используется вместо оросительной) мощностей водоочистной станции «Капланбек» не хватает. Для решения проблемы строится магистральный водопровод от канала Р-1. Также планируется проектирование новой станции водоочистки.

Токтар Усупалиев, руководитель управления строительства Туркестанской области: «В масштабах республики уровень обеспечения питьевой водой оценивается по двум основным показателям. По итогам первого квартала 2024 года средний показатель по городам составил 99,4%, по сельским населенным пунктам — 97,8%. В том числе в Туркестанской области обеспеченность питьевой водой в городах достигла 100%, а в сельских населенных пунктах — 98,1%, что вывело регион на 9-е место.

Для обеспечения водоснабжения в Шардара действует предприятие «Шардара Сервис». Однако на сегодняшний день из-за изношенности водоочистной станции и снижения уровня воды в резервуарах в летний период качество воды ухудшается, и возникают сложности с бесперебойной подачей воды населению. На решение этой проблемы в 2025 году выделено 7,8 млрд тенге. Подрядчиком выступает компания «Алтын Орда Construction». Объект является переходящим на 2026 год. По состоянию на 1 сентября текущего года освоено 4,8 млрд тенге, или 70% от общего объема. Подрядной организацией уже построено 26 км водопровода, ведется строительство водозаборного узла сто среди областей».

В области в текущем году ведётся строительство 66 объектов водоснабжения. На эти проекты из бюджета выделено 45,8 млрд тенге. Аким области поручил эффективно и своевременно освоить данные средства. Основной целевой показатель на этот год — завершение строительства и подключение к водоснабжению 30 населённых пунктов. На это из бюджета выделено 19,7 млрд тенге, заключены договоры с подрядчиками.

Проблема с подачей воды по графику в отдельных сёлах находится на особом контроле. В целом, из 756 сельских населённых пунктов, подключённых к водопроводу, в 192-х вода подаётся по расписанию. Основные причины — снижение уровня подземных вод, недостаточная мощность очистных сооружений, износ инфраструктуры и нерациональное использование воды. К примеру, в селе Орангай Сауранского района водопроводные сети были заброшены, а оборудование — украдено.