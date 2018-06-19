В Республике Казахстан с начала 2018 года зарегистрировано 62 подтвержденных случая менингококковой инфекции, из них на стационарном лечении находятся 7 человек, выписано 42 человека, с летальным исходом зарегистрировано 13 случаев. В Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 3 случая, Южно-Казахстанской – 3 случая и Кызылординской – 1 случай.

В Южно-Казахстанской области у умершего 15 июня с подозрением на менингококковую инфекцию, диагноз лабораторно подтвержден.

В инфекционные стационары Алматинской области поступили 3 больных с подозрением на менингококковую инфекцию. Диагноз не подтвержден. Проводятся лабораторные исследования.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Запомните, что:

При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) необходимо обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям;

Необходимо ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, соблюдать личную гигиену.

Часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в организованных коллективах.

Важно провести санацию очагов с хронической инфекцией, в детском возрасте это чаще касается ЛОР-органов, поэтому визиты к детскому оториноларингологу должны быть регулярными и, по возможности, профилактическими.

Необходимо употребление только кипяченной или бутилированной воды.

Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания, стресса и т.д.