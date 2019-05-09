Для выезжающих в ХАДЖ вакцинация против менингококковой инфекции обязательна

Ежегодно в хадже принимают участие около 2 млн. человек более чем из 160 стран мира, из них 3-4 тысячи человек — из Республики Казахстан.

В текущем году выезд запланирован на начало августа, который продлится до 20 августа. Всего запланирован выезд 3200 паломников.

Саудовская Аравия является страной неблогополучной по Коронавирусной инфекции, менингококковой инфекции.

Как вы знаете в прошлом году в Казахстане отмечался рост заболеваемости менингококковой инфекцией и который совпал с месяцем Рамадан. Тогда было зарегистрировано 96 подтверждённых случаев менингококковой инфекции, из них с летальным исходом 15 случаев.

Одной из причиной вспышки менингококковой инфекции в прошлом году явилось позднее обращение населения за медицинской помощью, самолечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения с 2012 года по настоящее время в мире зарегистрировано 2103 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, из которых 730 закончились летальным исходом, из них более 80% — в Саудовской Аравии.

В связи со вспышкой менингококковой инфекцией во время Хаджа в 2000 годах одним из важных требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии к вопросу подготовки паломников к Хаджу является проведение медицинского осмотра с выдачей заключения врача и обязательная вакцинация против менингококковой инфекции.

Вакцинация против менингококковой инфекции будет проводится в 8 регионах страны (Атырауской, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент), вакцина для вакцинации паломников в настоящее время доставляется в регионы, которая будет доступна для вакцинации с 15 мая т.г. (1985 доз вакцины), также первой половине июня дополнительно будет доставлено еще 6000 доз вакцины против менингококковой инфекции.

При нахождении в местах массового скопления во время хаджа следует помнить о мерах личной профилактики:

— чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки;

— использовать салфетки при кашле и чихании;

— избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;

— по возможности носить одноразовые маски в местах массового скопления людей;

— не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними;

— не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли;

— при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу;

— при возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на Хадже.