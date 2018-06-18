Састобе
Поселок Састобе

В Састобе планируют в этом году сдать несколько многоэтажек по государственной программе «Нурлы жер». Среди очередников и жители домов, которые пошли под снос. Но почему-то они не горят желанием переселиться в новые дома. Все дело в том, что жильцам сказали о том, что в новых домах им придется платить квартплату. Суммы пока не озвучены.

Састобе
Этим домам более полувека

Дома еще не построены, но жители уже против переселения

«У нас дома хорошие, им хоть и больше 50-ти лет, но они простоят еще дольше, если сделать надлежащий ремонт. А именно, заменить крышу и бетон поднять. Я ездила в райцентр имени Рыскулова, говорила с многими. Говорят, что наш дом снесут и переселят нас в новые дома, еще и платить нам нужно будет, а за что? Я недавно в новостях слышала, о том, что те, кого переселят из аварийного жилья, они не должны платить, а тут выясняется, что мы должны. Я ничего не пойму! Я уверена, что наши  дома прочнее, чем те, которые еще не построены даже», — поясняет жительница Састобе Пуркова Светлана.

Строительство новых домов в Састобе

Еще со времен СССР, поселок городского типа Састобе славился своими необычными и красивыми домами. Толстые стены, утепленные дома, по словам жителей, не сравнятся с теми, которые строят сейчас, именно те, которые идут по государственной программе.

Састобе
Састобинцы не хотят переезжать из собственного жилья и платить за новые квартиры

Мой дом — моя крепость

Жители сами ухаживают за своими домами, у каждой квартиры свой график. Когда-то эти квартиры вручали почетным жителям, ветеранам ВОВ и отличившимся работникам  Састобинского Цементного завода. Жильцы на свою жизнь не жалуются, просьба у них одна: пояснить, за что им нужно платить, если их выселят из своих домов, где они живут бесплатно и являются собственниками квартир.

Састобе
Поселок Састобе. Модернизацию домов планируют провести уже скоро. Только когда, точного никто не знает.

За ответом мы обратились в районный акимат. Его специалисты уверяют, что платить придется, только вот за что, пока неизвестно. Аким района комментировать ситуацию отказался, причины неизвестны. Наша редакция следит за развитием событий.

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