В Састобе планируют в этом году сдать несколько многоэтажек по государственной программе «Нурлы жер». Среди очередников и жители домов, которые пошли под снос. Но почему-то они не горят желанием переселиться в новые дома. Все дело в том, что жильцам сказали о том, что в новых домах им придется платить квартплату. Суммы пока не озвучены.

Дома еще не построены, но жители уже против переселения

«У нас дома хорошие, им хоть и больше 50-ти лет, но они простоят еще дольше, если сделать надлежащий ремонт. А именно, заменить крышу и бетон поднять. Я ездила в райцентр имени Рыскулова, говорила с многими. Говорят, что наш дом снесут и переселят нас в новые дома, еще и платить нам нужно будет, а за что? Я недавно в новостях слышала, о том, что те, кого переселят из аварийного жилья, они не должны платить, а тут выясняется, что мы должны. Я ничего не пойму! Я уверена, что наши дома прочнее, чем те, которые еще не построены даже», — поясняет жительница Састобе Пуркова Светлана.

Еще со времен СССР, поселок городского типа Састобе славился своими необычными и красивыми домами. Толстые стены, утепленные дома, по словам жителей, не сравнятся с теми, которые строят сейчас, именно те, которые идут по государственной программе.

Мой дом — моя крепость

Жители сами ухаживают за своими домами, у каждой квартиры свой график. Когда-то эти квартиры вручали почетным жителям, ветеранам ВОВ и отличившимся работникам Састобинского Цементного завода. Жильцы на свою жизнь не жалуются, просьба у них одна: пояснить, за что им нужно платить, если их выселят из своих домов, где они живут бесплатно и являются собственниками квартир.

За ответом мы обратились в районный акимат. Его специалисты уверяют, что платить придется, только вот за что, пока неизвестно. Аким района комментировать ситуацию отказался, причины неизвестны. Наша редакция следит за развитием событий.