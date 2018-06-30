В Кентау во Дворце культуры им. Ш. Калдаякова торжественно вручили дипломы выпускникам Кентауского политехнического колледжа.

В мероприятии приняли участие Кожабаев Сайдулла Ильясович – председатель наблюдательного Совета ХК«AlageumElectric», Макулбаев Абдибакыт Тиллябаевич –аким города Кентау, Балабиев Талгат Рахымұлы – секретарь Кентауского городского маслихата, Кожабаев Хайрулла Байдильдаевич – председатель правления АО «КТЗ» и другие представители акимата, депутаты городского маслихата, ветераны городского совета ветеранов ВОВ и труда, молодые специалисты КТЗ, выпускники, родители, преподаватели, студенты КПК.

В фойе Дворца культуры была организована выставка «Технические средства обучения, робототехника и возможности IT-технологий», установлены стенды с наглядной агитацией, прошла демонстрация действий приборов и устройств, состоялся показ видеороликов об обучении в колледже и прохождении практики на предприятии.

Изюминкой стала фотовыставка о студенческих буднях и выпускниках прошлых лет, которые поддерживают тесную связь с колледжем. В этом году выпускники не только отправили свои видеопоздравления, но более 20 из них приехали из Шымкента, Алматы, Уральска, Актау и из города Омск, Кемерово Российской Федерации. Приехавшие гости вручили сувениры, привезенные с города Российской федерации.

Для выпускников отличников Кентауского политехничского колледжа стало традицией участвовать в конкурсе «Лучший выпускник года», участники конкурса получают премии в размере 50 тысяч тенге, а победитель в размере 350 тысяч тенге. В этом году сразу два выпускника, два лучших друга Якупов Талгат и Дильмурад Тен стали обладателями звания «Лучший выпускник 2018 года» и получили свое вознаграждение.

Стоит отметить, что география работы и обучения выпускников охватывает весь Казахстан и часть России, более 150 выпускников сегодня работают в структурных подразделениях компании «Alageum Electric», такие как Кентауский, Уральский, Актауский, Шымкентские трансформаторные заводы, Алматинский электромеханический завод и другие. 22 выпускника обучаются в высших учебных заведениях Казахстана и России, в частности 11 выпускников обучаются в Омском государственном техническом университете, 4 выпускника в Кемеровском техническом университете. Более 50 выпускников совмещают работу с заочным обучением в вузах нашей страны.

В торжественном мероприятии приняла участие заведующая методическим кабинетом ТиПО управления образования Туркестанской области Нурсулу Калиева, которая вручила ценный подарок победителю регионального чемпионата Worldskills KAZAKHSTAN, в котором принимали участие студенты колледжа из Туркестанской, Жамбыльской и Кызылординской области студенту КПК Халимову Омирбеку.