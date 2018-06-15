На прошедшей программе «Час акима» на протяжении двух часов аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев отвечал на актуальные вопросы жителей, сообщает Zakon.kz.

В ходе прямого эфира на телеканале «Ońtústik» поступило 1500 вопросов. Для приема вопросов от населения были задействованы все виды связи. Отметим, на номера телефонов Call-центра поступило 1287 вопросов, на электронную почту 215 вопросов, на WhatsApp номер 423 вопроса. Кроме того, вопросы поступили на официальную страницу Южно-Казахстанского областного акимата во время трансляции в социальной сети «Facebook».

В основном южноказахстанцев интересовали вопросы жилья, земли, безработицы, благоустройства города, жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог. Также, поступили многочисленные вопросы, касающиеся сферы сельского хозяйства.

Следует подчеркнуть, что вопросы зрителей, которые не были озвучены в ходе прямого эфира на телеканале «Oñtústik», не останутся не замеченными. На все вопросы государственные органы предоставят ответы. Более того, исполнение всех поручений акима области Жансеита Туймебаева, озвученных в рамках этого проекта, будут находиться на контроле инспекторов областного акимата.

Напомним, в прямом эфире глава региона рассказал о ходе исполнения в регионе «Пяти социальных инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева», а также были затронуты пути решения актуальных вопросов, в том числе в сфере социально-экономического развития области, образования и науки, культуры, искусства и в других сферах. В завершение программы аким области поздравил всех жителей области с праздником Ораза айт.