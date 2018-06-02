Шымкент, известный своими музыкальными традициями, не испугался майских гроз и провел V фестиваль авторской песни «Южный ветер».

Сегодня крупнейшим подобным фестивалем в Казахстане является «Астана». Ведущее место по количеству фестивалей занимает Алматы, но они не отличаются большим масштабом, как это было лет 15 назад. Набирает силу «Степной аккорд» в Актюбинской области, проводится фестиваль в Байконуре. На этом фоне «Южный ветер» прозвучал достаточно весомо и уверенно.

Фестиваль проходил в формате палаточного лагеря и налетающие по вечерам грозы стали серьезным испытанием. Сложнее всего пришлось почетным гостям, которые выступали в конце программ. Именно в это время по иронии судьбы начинал дуть ветер, судя по всему, южный, и идти дождь. К счастью, это не отразилось на настроении бывалых фестивальных бойцов. Среди ярких гостей были россияне Ирина Орищенко, Павел Фахртдинов, дуэт «Зеленая лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов).

Жюри возглавил Евгений Зинин, один из основателей клуба «Зеленая карета» в Усть-Каменогорске. Вместе с ним приехала заметная группа авторов.

— Для меня важно было услышать новые молодые голоса, — отметил Евгений. — Особенно хотел бы выделить Анастасию Селиханову из Павлодара, которая при грамотном выборе песен могла бы получить один из главных призов, а также Надежду Городюк из Усть Каменогорска, ставшую лауреатом в номинации «Исполнитель» с песней Олега Шимуды «Хатико».

Молодежная поляна была одной из самых интересных. Хотя многие ребята поделились, что узнали о фестивале случайно, и порекомендовали организаторам активнее использовать соцсети.

Кроме традиционных номинаций на фестивале была и «Авторская песня на казахском языке», в которой не было равных Касымбеку Айдауову из поселка Асык Ата (ЮКО). Близость Ташкента и Бишкека обусловила участие авторов из Узбекистана и Киргизии, где сложились свои бардовские школы. Среди победителей — Андрей Соколов (Бишкек) и Ярослав Корочкин (Ташкент). На фестивале были заметны знаковые персоны шымкентской культурной среды — историк Алексей Гончаров и известный архитектор Бахытжан Аширбаев.

Алматинский клуб «Тоника» подготовил самое впечатляющее песенное приветствие, а руководитель клуба Лео Тернов даже сочинил песню «Южный ветер», которая вполне претендует на то, чтобы стать гимном фестиваля. Кстати, алматинцев среди победителей было больше всего. В их числе — квартет «ФорЭль», Роман Володин, Сергей Шустер (организатор фестиваля «Звездное небо»), участники группы «Аквафон» Евгения Губанова и Олег Белов.

«Южный ветер» — это прежде всего уникальная возможность послушать ярких представителей южно-казахстанской школы авторской песни, таких как Максат Рысимбетов, Владимир Ким, Андрей Радченко, Николай Зверев, Тахир Узденов, у которого, кстати, недавно вышла книга стихов «Я знаю, что живу». Их традиции продолжают Павел Попов и Стэлла Сазонова, вошедшие в число нынешних победителей. Важной частью фестиваля стал поэтический конкурс, лауреатом которого стал Сергей Пруцков из Алматы. Александра Корнилова и Владимир Тиньгаев из Байконура также получили призы, показав космический размах авторской песни. Получивший награду дуэт «Контрасты» из Усть Каменогорска показал, что этот город остается значимым на музыкальной карте страны.

Наш фестиваль молодой, ему всего пять лет, — поделился организатор Николай Зверев. — Но мы рады, что звук нашего ветра долетает до соседних стран. Так получилось, что в этом году рекой лились не только песни, но и струи дождя. Возможно, потому, что сошлись «Южный ветер» и «Северный ветер» — так называется алматинский дуэт Эдуарда Двухименного и Наргиз. Кстати, их выступление, во время которого подул сильный ветер, стало настоящим украшением фестиваля. Мы благодарим за поддержку акимат Шымкента, службы МЧС, которые несли круглосуточное дежурство. Благодарим всех, кто помог нам создать этот праздник песни, благодаря которому в Шымкенте, как и много веков назад, собрались барды Шелкового пути.

Али Бабаев

Фото автора.