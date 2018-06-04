5-7 июня в Казахстан наконец-то придет настоящее лето.

В направлении нашей страны движутся атмосферные фронты с Кольского полуострова. 5-7 июня местами в республике они вызовут кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, передает 365info.kz

По сообщению РГП «Казгидромет», станет значительно теплее — температура приблизится к климатической норме, а где-то превысит ее. Днем в северной половине страны столбики термометров будут подниматься до +25…+33 градусов, в южной — до +30…+35, на крайнем юге — до +40 градусов.