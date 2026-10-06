Прокурор запросил до 24 лет лишения свободы по делу Колесникова в Шымкенте

В Шымкенте начались прения по резонансному делу о гибели 40-летнего мастера спорта по вольной борьбе Василия Колесникова. Государственный обвинитель запросил для шестерых подсудимых наказание в виде лишения свободы на сроки от 22 до 24 лет.

Дело рассматривает специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента. Одному из фигурантов прокурор попросил назначить 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Потерпевшими по делу признаны три человека, в том числе отец погибшего Александр Колесников. Несмотря на заявление о прощении подсудимых, потерпевшие поддержали позицию государственного обвинения и согласились с запрошенными сроками.

По версии обвинения, в январе этого года в центре Шымкента фигуранты напали на Василия Колесникова и находившихся рядом с ним мужчин. Колесникова, как утверждает сторона обвинения, силой посадили в автомобиль и вывезли за пределы города.

В суде также прозвучало, что мужчину подвергли пыткам, после чего убили, а его тело оставили на парковке Ордабасинской районной больницы. Один из потерпевших, Максат Кошкенбаев, получил тяжёлые ножевые ранения, но выжил.

На скамье подсудимых находятся Максут Арысбаев, Алихан Еримбет, Рауан Инкарбеков, Дархан Кызбалаев, Бекасыл Жуманазар и Жандильда Куандыков. Ещё один подозреваемый, Марат Дауласов, объявлен в международный розыск. Личность ещё одного предполагаемого участника следствию установить не удалось.

Подсудимым предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в похищении человека и умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Свою вину обвиняемые признают частично и с позицией прокуратуры не согласны. По их словам, прямых доказательств в деле нет, а обвинение строится на предположениях.

Максат Кошкенбаев требует взыскать с подсудимых 204 млн теңге в качестве компенсации морального и материального ущерба.