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В Шымкенте обсудили начальную военную подготовку молодёжи

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте обсудили вопросы начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитания молодёжи.

В Молодёжном центре прошла встреча, посвящённая повышению интереса к предмету «Начальная военная и технологическая подготовка», совершенствованию его преподавания в школах, а также возможностям поступления в высшие военные учебные заведения.

В мероприятии приняли участие представители департамента по делам обороны, акимата, управления образования, Военно-технической школы и общественного объединения «Ветераны Вооружённых сил».

Начальник Департамента по делам обороны Шымкента Абдигабит Шегебаев отметил, что преподаватели начальной военной подготовки играют важную роль в военно-патриотическом воспитании школьников.

«Именно от первого учителя учащийся получает первоначальные знания о военном деле. Поэтому необходимо уделять особое внимание преподавателям данного предмета», — отметил он.

Во время встречи участникам рассказали о значении начальной военной подготовки, основных направлениях подготовки к воинской службе, а также о требованиях для поступления в военные вузы и выборе военных специальностей.

Преподаватели также смогли обменяться опытом и задать специалистам интересующие вопросы.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают молодёжи больше узнать о воинской службе и возможностях получения военного образования.

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