Новый реабилитационный центр заработает в микрорайоне «Бозарык»

В Шымкенте состоялось техническое открытие нового реабилитационного центра на 150 мест для граждан с инвалидностью. Объект построен в микрорайоне «Бозарык».

Строительство центра началось в декабре 2024 года и завершилось досрочно. Комплекс расположен на участке площадью 5,3 гектара, общая площадь зданий составляет около 22 тысяч квадратных метров.

Центр предназначен для оказания специальных социальных услуг гражданам с инвалидностью I и II групп в полустационарном формате. Он включает пять блоков, объединяющих медицинскую, реабилитационную, спортивную, социальную и жилую инфраструктуру.

В составе комплекса предусмотрены трёхэтажный реабилитационный корпус, лечебно-оздоровительный бассейн, спортивный и актовый залы, двухэтажный стационар, столовая, мастерские и другие помещения.

В реабилитационном корпусе оборудованы кабинеты врачей и специалистов, помещения для физиотерапии, механотерапии, массажа, водолечения, а также логопедической и психологической помощи.

Для социальной и трудовой адаптации предусмотрены швейная, гончарная и слесарная мастерские, помещения для творческих занятий и библиотека.

Лечебно-оздоровительный бассейн рассчитан на одновременное пребывание до 46 человек, спортивный зал — на 25 человек. Актовый зал рассчитан на 150 мест, в том числе 40 — для людей, использующих инвалидные коляски.

Для временного проживания создан двухэтажный стационар с одноместными и двухместными комнатами, в том числе специально оборудованными для маломобильных граждан.

Центр оснащён современным медицинским оборудованием отечественного и зарубежного производства. После завершения необходимых процедур он начнёт принимать посетителей.

Ожидается, что новый объект расширит доступ жителей Шымкента к реабилитационным и специальным социальным услугам.