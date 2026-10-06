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15 суток ареста получил водитель за езду в нетрезвом виде

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте 36-летнего водителя арестовали на 15 суток за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину остановили сотрудники полиции во время патрулирования за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что он находился за рулём в нетрезвом состоянии.

По решению суда водитель получил 15 суток административного ареста и был лишён права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Кроме того, полицейские установили, что владелец автомобиля, передавший управление нетрезвому водителю, также находился под воздействием алкоголя. За передачу автомобиля человеку в состоянии опьянения его также лишили водительских прав.

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