15 суток ареста получил водитель за езду в нетрезвом виде

В Шымкенте 36-летнего водителя арестовали на 15 суток за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину остановили сотрудники полиции во время патрулирования за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что он находился за рулём в нетрезвом состоянии.

По решению суда водитель получил 15 суток административного ареста и был лишён права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Кроме того, полицейские установили, что владелец автомобиля, передавший управление нетрезвому водителю, также находился под воздействием алкоголя. За передачу автомобиля человеку в состоянии опьянения его также лишили водительских прав.