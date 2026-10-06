В Шымкенте снесли шесть незаконно построенных объектов

В Шымкенте продолжают снос объектов, построенных с нарушением законодательства. По решениям суда уже демонтированы шесть объектов, ещё шесть предстоит снести.

Среди них — торговые точки, рынки, магазин строительных материалов и остановочный комплекс с бутиками. Ещё по восьми объектам окончательное решение пока не принято — дела находятся на рассмотрении суда.

С начала года специалисты проверяли как уже введённые в эксплуатацию здания, так и незавершённые строительные объекты. По итогам проверок составлено 314 административных протоколов.

Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием разрешительных документов, несоответствием утверждённым проектам и несоблюдением градостроительных требований.

По словам руководителя управления контроля и качества городской среды Шымкента Берика Дуйсенова, за девять месяцев поступило 501 уведомление о начале строительно-монтажных работ.

Он также отметил, что в некоторых случаях владельцы объектов пытаются переоформить недвижимость на других лиц уже после начала проверки или судебного процесса.

«Сейчас мы обязаны реагировать на такие случаи. В течение трёх дней направляем соответствующие материалы и накладываем арест на объект», — сообщил Берик Дуйсенов.

Напомним, с 1 июля в Казахстане действует новый Строительный кодекс, регулирующий процесс строительства — от получения разрешительных документов до ввода объекта в эксплуатацию.