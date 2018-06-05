26-летний житель Уральска, который пожертвовал свою почку для спасения Жамили Байсериковой из Шымкента, готовится к свадьбе.

Благодаря этой истории, Абзал Адилов нашел свою половину — Айгерим Исмайл. 22-летняя девушка приехала к нему в Уральск из Шымкента, передает Tengrinews.kz.

«Айгерим узнала обо мне из социальных сетей. Мы два раза с ней встретились. Она мне очень понравилась. На третий раз я ее попросту украл и привез в Уральск. Наша свадьба назначена на 8 июля. Мы думаем пригласить порядка 100 человек. Приедут из Шымкента 10 родственников Айгерим. Состояние здоровья у меня нормальное, я работаю охранником в магазине. После свадьбы будем думать о своей квартире», — говорит Абзал Адилов.

Айгерим Исмайл признается, что, узнав об истории Абзала Адилова, она сразу поняла: это ее человек. Девушка находится на третьем месяце беременности. «Он действительно герой. На свете очень мало таких людей, кто бескорыстно может помочь людям. Я его очень люблю и верю, что у нас будет все хорошо», — улыбается она.

Напомним, 20 октября 2017 года Жамиле Байсериковой, у которой отказали обе почки, пересадили донорский орган. Абзал Адилов рассказывает, что он узнал о девушке из Шымкента от ее знакомой, которая также нуждалась в операции. Операцию провели в одной из алматинских клиник. Сейчас Жамиля Байсерикова, которая является ровесницей Абзала, чувствует себя хорошо.