Ни почки, ни денег не осталось у шымкентского донора

Мужчина из Шымкента, отдавший почку, заявляет, что ему обещали закрыть кредит и обманули. А волонтеры южной столицы требуют от алматинки 10 миллионов тенге, которые собрали на лечение ее дочери, передает КТК.

12-летней Жанель требовалась пересадка почки. Операцию, по заверению матери, нужно было проводить за рубежом. Волонтеры помогли Акмарал Жаксылыковой собрать крупную сумму, а потом выяснилось, что на эти деньги женщина купила квартиру. А маленькую пациентку местные врачи лечат совершенно бесплатно. Обманула Акмарал и шымкентского донора-родственника.

Уже почти полгода алматинские волонтеры пытаются вернуть деньги, которые собирали на лечение 12-летней Жанель. Девочка срочно нуждалась в пересадке почки. Ее мать попросила о помощи, и казахстанцы откликнулись. Но вместо того, чтобы спасать дочь, женщина потратила деньги совсем на другие цели, говорят представители фонда «Қайырымды жандар».

На Акмарал Жаксылыкову волонтеры подали в суд, и выиграли. Но даже после этого она отказывается возвращать 10 миллионов тенге.

Жанна Шапатова, юрист: «На данные деньги она приобрела квартиру, по своим источникам я могу заявить, что 30 ноября 2016 года ей были переданы эти деньги, 22 декабря она покупает недвижимость. Деньги собирались по причине того, что у нее абсолютно не было денег. Мы спрашивали, почему бы вам не собрать эти деньги у ваших родственников. Она говорила, что абсолютно, абсолютно ни у кого нет ни одной тенге…»

Волонтеры заявляют: их обманули! На суде Жаксылыкова уверяла, что потратила около пяти миллионов на лекарства. Однако предоставить необходимые квитанции не смогла.

Маулен Алгазы, член волонтерской группы: «Мы в тот момент просили документы подтверждающие в Израиль. Она вначале сказала, что документы готовят, их пока нет. А после этого она сказала: «Маулен, оказывается, в Израиле сумма слишком большая. Деньги собираются, накапливаются, а девочка же болеет. Перед смертью стоит. Что будем делать?» Она мне сказала, что найдет донора».

ЗКТ — Донором почки оказался родной дядя Жанель из Шымкента. Бахтияр Жалкыбаев, не раздумывая, согласился спасти племянницу. Говорит, даже не знал, что на операцию собирают деньги всей страной. В благодарность за спасение дочери, Акмарал пообещала Бахтияру погасить его кредит и оплатить реабилитацию после операции. Однако помощи от родственницы донор так и не дождался.

Бахтияр Жалкыбаев, дядя Жанель: «Обещала мне: «Бахтияр, все будет хорошо, как операция все нормально будет, если у меня остается что-то, я тебе помогу. Ну, там денежными средствами, на лекарства». А после операции я от своей женгешки не видел этого. Как я из больницы выписался, через два дня она сама с работы пришла, и мне говорит: «Бахтияр, ты если будешь просить деньги, чтобы кредит закрыть, у меня закон есть, типа, ты продаешь почку».

Сейчас Акмарал скрывается и от волонтеров, и от шымкентского родственника. Который не может оформить инвалидность, так как стал добровольным донором. Дочь Акмарал -Жанель находится в университетской клинике «Аксай» на реабилитации. Врачи говорят, что всё лечение проводят совершенно бесплатно.

Зейнеп Жумагулова, руководитель центра нефрологии Университетской клиники «Аксай» КазНМУ им. С. Асфендиярова: «Сейчас, на данный момент, относительно стабильное состояние. Все, что нужно, все необходимые обследования и лечение ребенок получает, наблюдение проводится».

Деньги общественники собирали, устраивая благотворительные ярмарки и концерты. Сейчас они ждут постановления апелляционного суда. Куда потратить деньги, уже нашли. Они пойдут на лечение 10 больных детей.